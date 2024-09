Marta Andrino e Frederico Amaral vivem experiência épica: «Não é assim que devemos levar a vida?»

Marta Andrino e Frederico Amaral recorreram ao Instagram para mostrar que encerraram as férias com muita aventura e diversão.

O casal e os filhos partiram para uma grande aventura: «Para fechar as nossas férias na ilha com chave de ouro viemos experimentar o @azores.treetop.joyh na lagoa das Furnas. Já experimentámos alguns e este passou para o nosso favorito. Com 5 percursos em que a dificuldade vai aumentando e a experiência melhorando a cada nível que superamos».

«Este projeto foi criado pelo Hugo e pela Mafalda, um casal que trabalhou arduamente durante 8 anos para que isto se tornasse possível. Um exemplo de que os nossos sonhos se podem tornar realidade, se lutarmos por eles», escreveram.

Os dois atores fizeram questão de explicar que não estavam a fazer publicidade através de nenhuma parceria e que ficaram muito orgulhosos dos filhos: «Este post não é uma parceria, é sim a partilha de um momento muito bem passado em família, que testa os nossos limites, os nossos medos e de orgulho ao percebermos que os nossos filhos arriscaram, puseram-se à prova, acreditaram em si mesmos e nas suas capacidades. E não é assim que devemos levar a vida?».

«Parabéns Hugo e Mafalda por terem acreditado e concretizado o vosso sonho! Que bom este encontro e numa conversa perceber que vemos a vida da mesma maneira. Voltaremos certamente!», concluíram deixando este agradecimento e promessa.

De relembrar que pode ver os dois atores na sua novela «Festa é Festa», que está em exibição na sua TVI.