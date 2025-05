Marta Andrino não esconde a emoção: «O dia mais aguardado do ano»

Estes atores da TVI não escondem o amor pelo Sporting. Alguns, até pisaram o relvado com os jogadores

Marta Andrino partilhou um momento muito especial com os seus seguidores e deixou transparecer toda a emoção. A atriz celebrou o 7.º aniversário do filho António e publicou nas redes sociais três fotografias que captam a ternura e união da família.

Na primeira imagem, vemos Marta Andrino com Frederico Amaral e os dois filhos, António e Manuel, de 9 anos. Na segunda, surge apenas Marta com o aniversariante, num momento cúmplice entre mãe e filho. A última fotografia mostra António na companhia dos avós maternos, Carla Andrino e Mário Rui Teixeira, visivelmente felizes com a data especial.

Na legenda da publicação, Marta escreveu palavras carregadas de sentimento:

"Foi numa 'explosão' de emoções que vivemos o dia do ANTÓNIO 🎉 7 anos, o dia mais aguardado do ano, deste miúdo que vive com um sorriso nos olhos e derrete os nossos corações. PARABÉNS FILHO 🎈 AMAMOS-TE TANTO."

Os seguidores não ficaram indiferentes e inundaram a caixa de comentários com mensagens de carinho: "Parabéns a esse menino lindo", "Parabéns aos papás fantásticos", "Linda família… Parabéns!" foram algumas das reações deixadas.

Marta Andrino e Frederico Amaral são frequentemente elogiados pela cumplicidade e dedicação à família, e esta celebração é mais uma prova do amor que os une.

