Marta Andrino surpreende com ato de coragem: «Consegui, nem acredito!»

No passado dia 30 de dezembro, a apenas um dia do final de 2024, Marta Andrino realizou um desejo que julgava improvável de concretizar: dar um mergulho no mar em pleno inverno. Este ato de coragem foi motivado e incentivado por duas pessoas muito especiais na sua vida: o seu «filho destemido» e o seu «amor», o marido Frederico Amaral.

Quase a entrar em 2025, Marta Andrino, encerra o ano que passou com uma mensagem de desafio e renovação. Na descrição da partilha, pode-se ler:

«Consegui 😆 nem acredito! Se não fosse o meu amor e o meu filho destemido, nem me tinha aventurado. O António ficou a apanhar pedras pomes para levar para os amigos».

Veja o vídeo, aqui:

