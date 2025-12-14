Festa é festa

Marta Andrino surpreende Frederico Amaral e deixa-o sem palavras

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 38min
Marta Andrino surpreende Frederico Amaral e deixa-o sem palavras - TVI

Um momento que deixou os fãs ao rubro.

O casal de atores Marta Andrino, noiva de Frederico Amaral, proporcionou recentemente aos fãs um episódio divertido e espontâneo, que rapidamente conquistou as redes sociais. Num vídeo partilhado por Marta, o casal surge na cozinha da sua casa, com uma música animada que deu o tom para um momento de pura diversão.

No vídeo, Marta dançava «como se não houvesse amanhã», cheia de energia e entusiasmo, enquanto Frederico a observava pasmado, criando uma situação extremamente cómica. A atriz, sempre próxima dos seguidores, legendou o vídeo com a frase: «Música, a salvadora das cozinhas 🍳 🎶»

Ora veja o momento icónico: 

Os comentários dos fãs não tardaram a chegar, refletindo a empatia e diversão que o vídeo provocou: «Vocês são incríveis os melhores adorooo❤️❤️🇨🇵»; «Adoro ver te a dançar!!💓💓 isto está muito bom 😂»; «Vocês são os maiores, juro»; «Às vezes tbm me dá esses faniques 😂😂😂 e é tão bom😂»; «Casal tão lindo».

Entre elogios à energia contagiante de Marta e à química divertida entre o casal, o vídeo rapidamente se tornou um dos favoritos dos seguidores, mostrando o lado mais descontraído e autêntico de Marta Andrino e Frederico Amaral.

Este episódio evidencia, mais uma vez, como a música e o humor podem transformar momentos do quotidiano em experiências memoráveis, cativando fãs e reforçando a proximidade do casal com o seu público.

Recorde-se que Marta Andrino e Frederico Amaral,  participaram juntos na novela Festa é Festa. Marta Andrino interpretou a personagem Fatinha (Maria de Fátima), um papel que a atriz considera muito especial e no qual viveu durante muito tempo e Frederico Amaral era policia.

