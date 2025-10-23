«Passei por várias emoções»: Marta Andrino vive experiência sensorial ao lado de apresentadora famosa

A atriz Marta Andrino esteve presente num evento muito especial e criativo organizado pela sua amiga, também actriz, Inês Gutierrez. O encontro, intitulado “Ponto Gutierrez – Ponto de encontro • descobertas • experiências • partilhas”, proporcionou uma manhã repleta de emoções, aprendizagens e momentos divertidos.

Marta partilhou nas redes sociais uma série de fotografias muito divertidas, onde se pode ver todas as influenciadoras e atrizes presentes a pintar, a criar e a explorar a sua veia artística. Na legenda, Marta descreveu a experiência com entusiasmo: «Esta miúda recebe como ninguém. 🌈 A @_inesgutierrez criou o @ponto_gutierrez e nele ela surpreende e desperta o nosso lado criativo, ousado e divertido... numa manhã passei por várias emoções e tive tempo para mim, para aprender técnicas novas, para conversar, para criar e arriscar. Foi mesmo incrível Inês, Obrigada 🙌🏼 e a grupeta boa que reuniste aqui? 🩵».

A publicação gerou inúmeros comentários de carinho e elogios, como o da actriz Rosa Bela, que escreveu: «Que pena não ter conseguido, queria tanto ter estado! Maravilhosas ❤️». Outros seguidores destacaram o sorriso, a beleza e a energia contagiante de Marta: «És linda», «Amei as fotografias!! 🥹🥹 estás tão linda, obrigada por me ap», «Vc tem um sorriso maravilhoso e contagiante!» e «Lindas».

O evento Ponto Gutierrez revelou-se um espaço inspirador, onde todos os presentes puderam explorar a criatividade, partilhar experiências e fortalecer laços de amizade num ambiente descontraído e cheio de boas energias. A participação de Marta Andrino destacou-se pela forma como viveu cada momento de forma autêntica, alegre e envolvente, celebrando a arte e a criatividade ao lado das suas amigas e colegas.

Em suma, esta manhã no Ponto Gutierrez não foi apenas um encontro social, mas uma verdadeira experiência de descoberta, partilha e expressão artística, refletindo a visão criativa e acolhedora de Inês Gutierrez.

