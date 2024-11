Marta Andrino tem novo projeto que está a conquistar miúdos e graúdos

Marta Andrino e a cunhada, Catarina , criaram a marca MARCAT, uma ideia que surgiu durante a pandemia. Trata-se de uma marca de jogos e brinquedos em madeira, apresentados em sacos de algodão. Entre os produtos destacam-se o Jogo das Sombras, o Jogo da Memória, mandalas e uma ardósia portátil.

Estes jogos foram concebidos para que as crianças os possam levar para qualquer lugar, promovendo a criatividade e a imaginação.

No passado dia 23 de novembro, a atriz e a cunhada relançaram a MARCAT. A novidade foi anunciada através de uma publicação no Instagram, onde destacaram «5 teatros de sombras feitos por nós, com muito amor e cartão» – perfeitos para criar histórias, brincar e encantar.

Saiba mais sobre este jogo, aqui:

