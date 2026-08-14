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Emocionou Portugal com uma doença rara e um tumor. Agora foi mãe e as imagens são o mais bonito que há

  • TVI Novelas
  • Há 57 min
Emocionou Portugal com uma doença rara e um tumor. Agora foi mãe e as imagens são o mais bonito que há - TVI

Após anos a lutar contra uma doença rara e depois de enfrentar um tumor, Marta d’Orey foi mãe de um menino.

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Há oito anos que Marta d’Orey Lima Mayer comove o País com a sua história de superação. A jovem enfrentou uma insuficiência respiratória grave, que milagrosamente conseguiu tratar com um tratamento experimental. Depois disso, enfrentou um duro revés ao ser diagnosticada com um tumor de cerca de 10 centímetros num rim. Marta teve de ser submetida a uma cirurgia complexa.

Em janeiro deste ano, anunciou estar a viver «o milagre mais insano»: uma gravidez.

Marta d’Orey foi agora mãe. O bebé é um menino, nasceu no dia 3 de agosto e chama-se Frederico. É fruto do casamento com Vasco Lima Mayer.

A feliz notícia foi dada nas redes sociais, onde também foram reveladas algumas fotografias emocionantes.  Percorra a galeria e veja as imagens. 

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