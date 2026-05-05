Foi uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar». Como está agora?

Marta Faial foi uma das atrizes que ajudou a marcar uma geração com Morangos com Açúcar, ao dar vida a Daniela, uma das figuras mais populares da série. Anos depois, a atriz continua ativa e próxima dos seguidores, partilhando nas redes sociais alguns momentos do seu dia a dia e da sua vida familiar.

Nascida em 1985, Marta Faial construiu uma carreira na ficção portuguesa e, apesar de Morangos com Açúcar continuar a ser o projeto mais lembrado pelo público, a atriz já participou noutros trabalhos ao longo dos anos. Em entrevistas recentes, voltou a recordar com carinho a fase da série juvenil, que continua a despertar nostalgia entre os fãs, como «Quer o Destino».