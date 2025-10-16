«Tive que parar, procurar ajuda»: Atriz de renome quebra o silêncio sobre ansiedade e deixa seguidores arrepiados

A atriz e cantora Marta Fernandes de 45 anos, já participou em vários projetos de sucesso e é conhecida não só pelo seu talento, mas também pela forma genuína como partilha a sua vida nas redes sociais. Ao longo da sua carreira, Marta debate temas diversos que interessam aos fãs, como a carreira artística, os sonhos pessoais, a relação com a filha e, cada vez mais, o seu problema de ansiedade.

Recentemente, Marta publicou um post emotivo onde revelou a sua experiência com a ansiedade, começando por contar como tudo começou:

«Comecei a lidar com questões relacionadas com saúde de mental muito cedo. Não me lembro de mim sem ansiedade. Tenho memórias de sentir dor de barriga, aperto no peito, boca seca e arrepios, ainda muito pequenina. Tenho memórias de sair à rua e sentir prazer no vento na cara, porque me sentia sufocar dentro de casa. Para todos, era uma menina insatisfeita e difícil. O que eu sentia era desconforto. Mas tinha tanta esperança e queria tanta coisa, que segui. Segui, segui, segui, fiz, conquistei, até não conseguir mais. Porque não sou de ferro. Porque ninguém é. Porque o nosso corpo, que é a casa onde vivemos desde o primeiro ao último segundo da nossa existência terrena, não nos deixa continuar, se não cuidarmos dos pensamentos.»

Marta explicou ainda como foi obrigada a mudar o ritmo da sua vida e procurar ajuda:

«Fui obrigada, não foi porque eu quis. Tive que parar, procurar ajuda, abrandar o passo, aconchegar-me, pegar em mim com jeito e levar-me ao colo. A família e os amigos ajudam. Muito. Mas somos nós que temos que rever o que está a magoar, e mudar. Mudar a ordem dos pensamentos, mudar a perspectiva, mudar os focos, mudar o discurso, mudar os hábitos. Cuidar de nós é um assunto sério. Exige tempo, energia, meiguice, estratégia, criatividade e muita coragem.»

Sobre os dias mais difíceis, Marta foi honesta e inspiradora:

«E não corre bem todos os dias. Não me corre bem todos os dias! Vamos andar sempre por aqui aos trambolhões. Mas, de cada vez que nos levantamos, se soubermos sentir com atenção, vamos saber como seguir. Seguir. Seguir. Fazer. Conquistar.»

E deixou uma mensagem final de empatia e encorajamento:

«Quero deixar aqui a minha total empatia e o meu reconhecimento por todos, e cada um, que se dedica a tornar a sua vida mais leve. Por todos os que se deixam ajudar, e por todos os que se dedicam a ajudar. Por todos os que ainda não perceberam como se reerguer. “Sê corajosa(o) e amável”. Cada dia, todos os dias.»

O post gerou uma enorme identificação entre os seguidores, que reagiram com comentários de apoio e reflexão, como «Mesmo isso 👏 levar-nos ao colo», «Mar calmo não faz bom marinheiro ❤️» e «Concordo plenamente, temos de cuidar de nós e tratar de nós muito bem. Estou a aprender isso e a tentar levar isso a minha vida ❤️». A coragem de Marta Fernandes em partilhar a sua história evidencia a importância de falar abertamente sobre saúde mental e mostra que é possível enfrentar a ansiedade, procurar ajuda e construir uma vida mais equilibrada e consciente.

Relembre-se de uma das conversas mais emocionantes da atriz com Manuel Luís Goucha:

Veja aqui:

