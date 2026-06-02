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Nem todos a vão reconhecer nesta fotografia. Hoje é uma estrela da ficção da TVI

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  • Há 2h e 33min
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Uma fotografia de infância partilhada nas redes sociais está a conquistar os fãs. A menina sorridente que surge na imagem cresceu, tornou-se atriz e é atualmente um dos rostos mais populares da televisão portuguesa... É Marta Melro!

No Dia Mundial da Criança, Marta Melro decidiu viajar no tempo e partilhar uma fotografia rara da infância.

A atriz mostrou aos seguidores uma imagem de quando era apenas uma menina e aproveitou a data para fazer uma reflexão sobre o seu percurso, a forma como foi educada e a importância de crescer sem limitações: «Nunca coube em caixinhas, rótulos ou prateleiras social e matematicamente organizadas», começou por escrever.

Marta Melro recordou uma infância marcada pela liberdade e pela possibilidade de explorar diferentes interesses, explicando que teve «a ousadia e a tremenda sorte de ser educada para não me encolher».

A atriz lembrou ainda que cresceu entre o campo e a cidade, vivendo experiências muito distintas que ajudaram a moldar a sua personalidade: «Cresci no campo e brinquei na terra, vivi na cidade e brinquei com maquilhagem. Devorei livros e pistas de atletismo», escreveu.

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Na mesma publicação, Marta revelou que sempre se sentiu integrada nos mais diversos grupos, assumindo-se como «Maria rapaz e Maria menina».

A atriz aproveitou também para deixar uma mensagem dedicada às novas gerações, confessando que gostaria que todas as crianças crescessem com a certeza de que podem ser exatamente quem são.

«Gostava que todas as crianças pudessem crescer num mundo em que acreditam piamente que podem ser individuais, inteiros, diferentes, esquisitos e normais», partilhou.

Já na parte final do texto, que pode encontrar aqui, Marta Melro deixou um desejo especial para todas as crianças: «Desejo que todas possam encontrar pelo menos uma pessoa que as acolha nas suas diferenças, sejam elas quais forem, e as faça sentirem-se suficientes», escreveu.

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações e elogios dos seguidores, rendidos à fotografia rara da infância da atriz e à mensagem inspiradora que a acompanhava.

Recorde ainda que Marta Melro deu vida a Isabel em «Festa é Festa»:

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