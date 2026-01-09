“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

A atriz Marta Melro, de 39 anos, voltou a surpreender os seguidores nas redes sociais com um desabafo inesperado durante a noite. A artista utilizou as suas plataformas digitais para refletir sobre a forma como muitas vezes a sociedade não valoriza o que é realmente importante, gerando uma mensagem profunda e emotiva.

No texto publicado, Marta Melro partilhou os seus sentimentos mais íntimos: «Eu a tentar ir dormir mas em vez disso a chorar a ver isto! Que se passa comigo? Mas sabem? Podemos escolher pensar que o mundo está num ponto sem regresso (que está), e vasculhar em todas as coisas que nos fazem perder a fé na humanidade. É fácil... é ligar a tv, fazer scroll no telemóvel ou só olhar por cima do ombro. Ou então, podemos escolher olhar e estar mais atentos a quem nos faz restaurar alguma da fé. Não é sobre estar vendado à realidade. Nunca, isso nunca. É sobre escolher como navegar neste mundo f®*#%·à partida. Só deixa de ser uma questão de escolha quando se trata de saúde mental. Até lá, não se enganem, é uma escolha!»

Neste desabafo, a atriz reflete sobre a importância da escolha individual, destacando que, mesmo num mundo muitas vezes difícil e caótico, é possível decidir onde colocar a atenção e preservar a fé na humanidade. Marta sublinha ainda que essa escolha não significa ignorar a realidade, mas sim navegar conscientemente pelas adversidades da vida.