«Uma crise de autoestima»: Marta Melro faz confissão sobre o passado

A atriz Marta Melro, de 39 anos, voltou a conquistar os seguidores nas redes sociais com um desabafo divertido enquanto fazia a arrumação do seu closet. Conhecida pelo seu sentido de humor e autenticidade, Marta revelou que, ao longo do tempo, acumulou várias compras de roupa inúteis e que hoje já não sabia onde tinha a cabeça quando as adquiriu.

«A compra ridícula de 2025! Um momento de crise de identidade só pode! Aceitam-se sugestões, onde raio vou usar isto?», brincou a atriz, arrancando gargalhadas aos fãs.

No vídeo, Marta surge inicialmente com um robe, mostrando depois uma das suas aquisições: um vestido branco muito sensual, mas bastante transparente. Entre risos, confessou: «Onde é que eu estava com a cabeça? (…) só pode ter sido uma crise de autoestima. Onde é que eu vou usar isto?» A atriz terminou o vídeo de forma descontraída, com bom humor e visivelmente divertida.

Após a publicação, Marta não deixou de partilhar a sua admiração pelos seguidores, especialmente pelas mulheres que comentaram de forma positiva: «Brincadeiras à parte, sabem o que me salta à vista quando venho a esta secção de comentários? A quantidade de mulheres super positivas e bem-dispostas a levantar a moral de outra mulher, sem julgamento ou sarcasmo. Isso é tão raro nos dias que correm nas redes sociais. Super proud da comunidade de mulherio que tenho por aqui! Vocês são maravilhosas e certamente muito bem resolvidas!».

Entre os muitos comentários de apoio, destacam-se algumas interações divertidas e carinhosas: «Vamos marcar uma viagem com evento à altura dessa bomba ❤️», comentou a apresentadora Olivia Ortiz; «Gosto! Vou passar a morada!😂 Ir ao pão, não digo... Mas a comer um pão, já dá!🔥»; ou ainda «Vai usar quando encontrar namorado❤️», entre muitas outras reações dos seguidores.

Com esta publicação, Marta Melro mostrou mais uma vez a sua autenticidade, humor e proximidade com os fãs, destacando também a importância de uma comunidade de mulheres solidária e positiva nas redes sociais.