Marta Melro faz festa de aniversário bombástica. Mas o grande destaque foi o bolo

Marta Melro celebrou o seu 40.º aniversário em grande estilo e não deixou ninguém indiferente! A atriz assinalou a data no passado dia 8 de maio e reuniu amigos e pessoas próximas numa festa memorável que teve lugar no Lust in Rio, em Lisboa.

Com um ambiente vibrante, boa energia e muita animação, a noite foi marcada por momentos especiais — mas o grande destaque acabou por ser o bolo, que captou todas as atenções. Decorado com a frase “Mais velha, mais sábia e mais sensual do que nunca” (tradução da mensagem original em inglês: "Older, wiser and hotter than ever"), o bolo refletiu na perfeição o espírito da celebração e da aniversariante.

Nas redes sociais, Marta partilhou várias fotografias da noite — entre sorrisos, danças e abraços — acompanhadas de uma descrição bem-humorada e reveladora do quão marcante foi a festa: «Vou estar uma semana a recuperar da noite de ontem mas não faz mal, demasiado feliz para querer saber! Older, wiser, and hotter than ever! #40», escreveu.

Os fãs e amigos encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e admiração: «Oh Yesssss, estou KO, a chegar agora ao Porto para DIRETO. Mas valeu TUDOOOOOO. Vão ser 1 ano do caraças», «QUE LINDA ESTA MULHER PÁ!», «Estavas linda e tão feliz», «Vivam as mulheres empoderadas» — foram apenas algumas das reações deixadas à publicação.

