Marta Melro usa look inesquecível e há um detalhe que está a saltar à vista

Marta Melro faz festa de aniversário bombástica. Mas o grande destaque foi o bolo

Marta Melro celebrou o seu 40.º aniversário em grande estilo e não deixou ninguém indiferente! A atriz assinalou a data no passado dia 8 de maio e reuniu amigos e pessoas próximas numa festa memorável que teve lugar no Lust in Rio, em Lisboa.

Para a noite de celebração, a atriz optou por um conjunto branco arrojado e elegante, composto por um top cai-cai tipo faixa, com uma abertura irregular ao nível do peito, que chamou de imediato a atenção. A abertura tinha um detalhe prateado com brilhantes que mereceu especial deestaque — um pormenor sofisticado que elevou o look e lhe deu um toque de luxo e ousadia.

A atriz combinou o top com uma saia curta, também branca, com uma racha lateral à esquerda, que deixou as pernas à vista e completou o visual com um ar moderno, descontraído e sensual.

No que toca à maquilhagem, Marta Melro optou por algo simples mas eficaz: um risco preto bem definido nos olhos, que acentuou o olhar expressivo, e um batom vermelho intenso, que trouxe um toque clássico e poderoso ao conjunto.

Aos 40 anos, Marta Melro mostra-se confiante, feliz e com uma presença marcante, provando que a idade é apenas um número e que o verdadeiro brilho vem de dentro — embora, neste caso, o prateado do top também tenha ajudado a iluminar a noite!

Veja a partilha completa, aqui: