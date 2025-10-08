«Temos uma polémica séria»: Marta Melro lança alerta sobre questão que irrita muitas pessoas

A atriz Marta Melro, de 40 anos, voltou a conquistar as redes sociais com a sua espontaneidade e sentido de humor únicos. Mãe da pequena Aurora, a artista é conhecida não apenas pelo seu talento em frente às câmaras, mas também pela forma como partilha, sem filtros, momentos do quotidiano, misturando leveza e autenticidade.

Desta vez, Marta publicou um vídeo que começou com um tom aparentemente sério, levando muitos a acreditar que iria falar de política e posicionamento ideológico. A atriz inicia o registo com uma introdução solene, referindo-se a um “tema polémico” e prometendo uma reflexão importante.

Veja aqui o momento:

Mas, fiel ao seu estilo divertido e inesperado, rapidamente revela a verdadeira “polémica” — os piscas do carro. Com ironia e boa disposição, a atriz explica: «Depois do meu último post polémico, que foi brincar, agora de facto temos uma polémica séria. Vamos falar de direita e de esquerda. É tudo muito polarizado e sinceramente a mim não me importa se se inclinam mais para a direita ou mais para a esquerda, não me importa nada! Desde que coloquem os piscas!!!»

A publicação, que depressa se tornou viral, fez rir milhares de seguidores, que elogiaram a forma leve e bem-humorada com que Marta transforma situações quotidianas em momentos de descontração.

veja aqui:

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?» - Novelas - TVI

Depois de tudo o que viveu, Mickael Carreira confessa a lição que o mudou para sempre - Novelas - TVI