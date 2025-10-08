«Temos uma polémica séria»: Marta Melro lança alerta sobre questão que irrita muitas pessoas

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:59
«Temos uma polémica séria»: Marta Melro lança alerta sobre questão que irrita muitas pessoas - TVI

Marta Melro arrasa nas redes sociais

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Marta Melro, de 40 anos, voltou a conquistar as redes sociais com a sua espontaneidade e sentido de humor únicos. Mãe da pequena Aurora, a artista é conhecida não apenas pelo seu talento em frente às câmaras, mas também pela forma como partilha, sem filtros, momentos do quotidiano, misturando leveza e autenticidade.

Desta vez, Marta publicou um vídeo que começou com um tom aparentemente sério, levando muitos a acreditar que iria falar de política e posicionamento ideológico. A atriz inicia o registo com uma introdução solene, referindo-se a um “tema polémico” e prometendo uma reflexão importante. 

Veja aqui o momento: 

Mas, fiel ao seu estilo divertido e inesperado, rapidamente revela a verdadeira “polémica” — os piscas do carro. Com ironia e boa disposição, a atriz explica: «Depois do meu último post polémico, que foi brincar, agora de facto temos uma polémica séria. Vamos falar de direita e de esquerda. É tudo muito polarizado e sinceramente a mim não me importa se se inclinam mais para a direita ou mais para a esquerda, não me importa nada! Desde que coloquem os piscas!!!»

A publicação, que depressa se tornou viral, fez rir milhares de seguidores, que elogiaram a forma leve e bem-humorada com que Marta transforma situações quotidianas em momentos de descontração.

veja aqui: 

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?» - Novelas - TVI

Depois de tudo o que viveu, Mickael Carreira confessa a lição que o mudou para sempre - Novelas - TVI 

Relacionados

Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

De 111 para 61 euros: esta air fryer gigante com 9 programas está a fazer sucesso

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

A Fazenda
qua, 1 out
1

Vem aí em «A Fazenda»: Com culpas no cartório, Manuel faz abordagem fatal a Lukenia

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo «A Fazenda»: Manuel é apontado a um crime

A Fazenda
sáb, 19 abr
3

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri tem acesso à prova que pode mudar tudo

A Fazenda
Hoje
4

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

A Fazenda
ter, 9 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Com culpas no cartório, Manuel faz abordagem fatal a Lukenia

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte» estreia brevemente: veja em primeira-mão os bastidores da nova novela da TVI

Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura ficam assustadas com Benedita

A Protegida
Hoje

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Festa é Festa
Hoje

Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Que susto»: a reação de Maria Cerqueira Gomes após receber uma multa muito peculiar

Festa é Festa
Hoje

«Temos uma polémica séria»: Marta Melro lança alerta sobre questão que irrita muitas pessoas

Hoje

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Festa é Festa
Hoje

Depois de tudo o que viveu, Mickael Carreira confessa a lição que o mudou para sempre

Hoje

«Descobrimos este sítio imperdível»: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem momentos únicos em local especial

A Fazenda
Hoje

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

Ontem
Mais Fora do Ecrã