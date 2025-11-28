“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer

O ator Almeno Gonçalves morreu na madrugada desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, após ter perdido a luta contra um cancro no cólon que se revelou fulminante. A evolução da doença foi extremamente rápida e obrigou à sua permanência no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde veio a falecer. A notícia causou forte impacto no meio artístico, tanto pela forma inesperada como pela presença marcante que Almeno Gonçalves sempre manteve na televisão e no teatro em Portugal. O ator deixa uma filha, Francisca Salema, fruto da relação entretanto terminada com Rita Salema, e integrou várias produções da TVI, como «Belmonte», «Santa Bárbara» e «Rua das Flores», nas quais interpretou personagens amplamente reconhecidas pelo público.

Ao longo do dia, sucederam-se as homenagens de colegas e amigos, que partilharam recordações e manifestaram a tristeza pela sua partida. Entre as mensagens destacadas encontra-se a da sua amiga e colega Marta Melro, que publicou uma fotografia emotiva:

A atriz escreveu cheia de emoção: «Porque ficou um obrigada por dizer! Porque deixamos andar e deixamos sempre para depois. “Um dia destes” dizemos… sabendo que não será tão cedo! Não nos víamos há alguns anos e se nos fôssemos sentar agora à mesa, tenho a certeza que te iria tentar convencer a vir ver o meu espetáculo, para te mostrar o longo caminho que foi desde que quase me obrigaste a pisar o palco pela primeira vez. Ia ser em vão, porque “de palco e actores já estou eu sempre rodeado, quando estou fora disso quero é fazer outras coisas”. Vou sempre recordar as tuas incoerências a dirigir-me que me deixavam doida (não sabendo que eras tu a desafiar-me) mas que resolvíamos deixando os outros colegas doidos quando parávamos a meio de um ensaio para ver o Benfica no sofá castanho daquela sala de ensaios/garagem fria e desconfortável. Parávamos para jantar na tasquinha, bebíamos vinho e discutíamos política, arte, relações humanas e futebol com a bonacheirice de dois nortenhos. Não éramos parecidos, mas dizia o @actmelo13 que um dia tínhamos de fazer de pai e filha. Nunca fizeste de meu pai mas partilhámos teatro, cinema e muita tv, em que foste meu sogro, patrão, amigo, comparsa e até amante. E que estranho foi fazer este último porque sempre fui “one of the guys“, porque nos cumprimentávamos com um “Martinha …. Meninho” e aquele abraço com palmadinha no ombro. Divertimo-nos, desafiamo-nos na nossa diferença e aprendi tanto com quem já andava nisto há muito! Nunca te agradeci por me teres empurrado para o palco, por me tirares da minha zona de conforto e feito vencer a minha fobia. Obrigada por isso Meno. Obrigada por tantas outras coisas. Não eras perfeito, ninguém é! Tenho-te e sempre terei um carinho enorme. Um dia voltamos a beber um copo a ver o Benfas, não te esqueças de levar a camisola que te dei. Até já».

Nos comentários à publicação da atriz surgiram milhares de mensagens de homenagem e afeto, como «Que linda homenagem Marta, ficará muito emocionado quando a ler» e «Que descanse em paz», entre muitas outras.

A morte de Almeno Gonçalves representa uma grande perda para o teatro, a televisão e todos os que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele. A sua carreira marcada por personagens memoráveis e a forma intensa como se entregava aos projetos deixam um legado duradouro no panorama artístico português. As mensagens de homenagem e recordações de colegas e amigos refletem não só o talento, mas também a generosidade e o impacto humano que Almeno teve ao longo da sua vida e carreira, confirmando a marca indelével que deixa na cultura e na memória de todos.

