Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

A atriz Marta Melro, de 39 anos, voltou a surpreender os seus seguidores nas redes sociais com um vídeo inesperado que rapidamente conquistou a atenção de quem a acompanha diariamente. Reconhecida pelo seu sentido de humor, autenticidade e proximidade com o público, Marta não hesitou em partilhar um momento íntimo e divertido da sua vida familiar, envolvendo a sua filha Aurora, de 3 anos.

A atriz tem demonstrado ao longo do tempo um apoio constante à vontade e independência da filha, valorizando a expressão das suas escolhas desde cedo. Nesse espírito, Marta revelou o disfarce de Carnaval que Aurora escolheu com entusiasmo: «A maioria das crianças quer vestir-se de princesa no Carnaval, a minha pediu-me para se vestir de cenoura». O momento capturado reflete a alegria e excitação da pequena Aurora, que se divertiu imenso ao assumir a sua fantasia inusitada e original.

Relembre-se que Aurora nasceu a 1 de agosto de 2022, fruto da relação anterior de Marta Melro com o músico e ator Paulo Vintém. Desde então, a atriz tem partilhado pequenas e grandes conquistas da filha, mostrando uma relação de cumplicidade, carinho e respeito pela individualidade da criança.

Este episódio não só evidencia o lado mais descontraído e familiar de Marta Melro, como também reforça a sua postura de mãe atenta e compreensiva, que incentiva a criatividade e liberdade das crianças, mesmo nas escolhas mais simples e inesperadas do quotidiano.