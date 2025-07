Marta Melro faz apelo desesperado: “Entre em contacto comigo”

Marta Melro procura o seu passarinho de estimação, Bingo , desaparecido esta sexta-feira na zona da Carreira, Rio Tinto.

Animal exótico de três cores (amarelo, laranja e vermelho) está habituado ao contacto humano e pode ser facilmente apanhado.

A filha da atriz, Aurora, de dois anos, partilha uma forte ligação com o animal, tornando o apelo ainda mais emocional.

Marta Melro, atriz portuguesa de 40 anos, usou esta sexta-feira, 18 de julho, as suas redes sociais para fazer um apelo urgente relacionado com o seu animal de estimação. Segundo a artista, o seu passarinho de estimação, chamado Bingo, fugiu esta manhã na zona da Carreira, em Rio Tinto, deixando a família — especialmente a filha Aurora, de dois anos — profundamente preocupada.

“Está habituado a estar solto e a pessoas e deixa-se apanhar com muita facilidade. Se alguém o vir ou se alguém o tem, por favor entre em contacto comigo”, escreveu Marta na legenda de uma fotografia ternurenta onde se vê a pequena Aurora ao lado do animal desaparecido.

O Bingo é um pássaro de três cores: amarelo, laranja e vermelho, e, segundo a atriz, não costuma estranhar os humanos, o que poderá facilitar a sua recuperação. O apelo sensibilizou os seguidores da atriz, que rapidamente começaram a partilhar a publicação nas redes sociais, numa tentativa de ajudar a localizar o animal. Veja aqui a cumplicidade entre a atriz e a sua filha aurora:

Marta Melro tem usado regularmente as redes sociais para partilhar momentos do seu dia a dia em família, e este desaparecimento toca especialmente o coração dos seguidores, tendo em conta a ligação emocional da filha Aurora com o pequeno Bingo.

