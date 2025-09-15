A Fazenda

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:59
Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar» - TVI

É impossível não fica comovido.

Marta Melro, de 40 anos, emocionou os seguidores ao partilhar um momento especial no Instagram: o reencontro com a filha Aurora, de três anos. A atriz publicou uma fotografia carregada de ternura e desabafou sobre o peso das saudades e a culpa que sentiu por estar afastada da filha.

Na legenda, Marta Melro escreveu:

«Nunca tinha estado tanto tempo longe da minha filha e não foi por opção directa. Demos o abraço mais longo e apertado de sempre no regresso. As saudades imensas e a culpa ... essa sacana que teima em assombrar mesmo quem sabe que faz o melhor que pode!».

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

Atualmente, Marta Melro está em cena com a peça “Monólogos da Vagina”, ao lado de Olívia Ortiz e Maria Sampaio, um projeto que tem levado a atriz a passar mais tempo longe de casa. Na televisão, pode ser vista na novela “A Fazenda”, onde dá vida à personagem Sofia.

Aurora é fruto da relação já terminada de Marta Melro com Paulo Vintém. A atriz tem partilhado com frequência momentos da maternidade nas redes sociais, mostrando o lado mais real e honesto da sua vida pessoal.

Este reencontro reforçou, mais uma vez, a ligação intensa entre mãe e filha e mostrou aos fãs que, apesar do sucesso profissional, Marta Melro coloca sempre a família no centro da sua vida.

