“Mas eu não me envergonho”: As palavras de Marta Melro que estão a inspirar milhares de mães

A atriz Marta Melro, de 39 anos, voltou a emocionar os seguidores com uma publicação poderosa e inspiradora nas redes sociais. Mãe dedicada da pequena Aurora, Marta partilha frequentemente momentos ternurentos com a filha, mas desta vez o que conquistou a atenção dos fãs foi um desabafo profundo sobre o que significa educar uma menina livre, forte e determinada.

Ao longo do tempo, muitos têm comentado as semelhanças entre mãe e filha, referindo que Aurora é “igual à mãe”. Marta decidiu refletir sobre essa comparação e escreveu um texto sentido onde manifesta o orgulho em ver a filha seguir-lhe os passos em força e personalidade. “É tão bom que a minha filha seja igual a mim — por ter tanta força, determinação, irreverência e fogo para seguir os seus sonhos”, afirmou a atriz, sublinhando que, infelizmente, nem sempre essas qualidades são valorizadas nas mulheres.

No seu texto, partilhado em tom de manifesto, Marta Melro escreveu: «Eles dizem: “Ela é igual a você.” Quando ela é ousada demais, barulhenta demais, opinativa demais. Quando não consegue ficar quieta ou parada. Eles dizem isso como se fosse um alerta, como se fosse algo de que eu devesse me envergonhar. Mas eu não me envergonho. Aquela voz que ela usa, ela a herdou de mim. O fogo no peito dela, eu acendi. A força, as perguntas, a coragem de não se diminuir. São as partes mais vivas de mim ecoando através dela. Então sim: ela é igual a mim. E não, nunca vou pedir desculpas por isso. E ela também não deveria.»

As palavras de Marta Melro foram amplamente elogiadas pelos seguidores, que destacaram a beleza, a verdade e a coragem do seu desabafo. Muitos identificaram-se com a mensagem, elogiando a atriz por defender uma visão de maternidade consciente, livre de estereótipos e centrada na autenticidade.

Porém um tempo depois a atriz teve de esclarecer novamente o seu propósito e desabafo sobre a filha:

Reconhecida pela sua postura genuína e pela forma honesta como partilha os altos e baixos da vida, Marta Melro voltou a provar que é muito mais do que uma atriz talentosa — é uma mulher inspiradora, que transforma a experiência da maternidade numa celebração de amor, força e identidade.

