Portugal tem um lugar mágico onde pais descansam e filhos vivem aventuras incríveis

Marta Melro, atriz portuguesa de 40 anos, recorreu à sua conta oficial de Instagram para mostrar como passou um fim de semana em família num destino que apelidou de verdadeiro paraíso para crianças e adultos. A atriz aproveitou para partilhar momentos de muita animação, diversão e água com a sua filha, Aurora, num ambiente pensado para todas as idades.No post publicado, Marta descreveu o local, o hotel Nau São Rafael onde não faltaram insufláveis, animadores, um Kids Club com várias atividades, piscina de bolas, casinhas, cozinhas e até uma experiência para ser sereia por um dia. A atriz destacou ainda que todos os brinquedos e equipamentos para as crianças, desde cavalinhos de madeira a carrinhos de praia, são disponibilizados pelo próprio hotel, facilitando a vida das famílias que viajam com crianças.

A atriz escreveu uma grande reflexão sobre todos os momentos felizes das suas férias: «Este fim de semana no @nausaorafael soube a pouco, a muito pouco! 🥹 Não tivemos nem tempo para descobrir todas as coisas giras que têm disponíveis para as crianças. Há insufláveis, animadores vestidos de mascotes sempre com um sorriso e alegria para dar e vender, há um Kids Club com imensas actividades giras, há parque, há piscina de bolas, casinhas, cozinhas e mini espreguiçadeiras e até uma experiência em que podes ser sereia por um dia 🥰. Respondendo às vossas perguntas de onde eram por exemplo os brinquedos, o cavalinho de madeira ou até o carrinho de praia: é tudo do hotel. O que achei mais incrível neste hotel é que disponibiliza uma lista enorme de coisas para que quem viaja com filhos, não ter de levar a casa atrás. Vou deixar-vos no fim a lista do que inclui o Kids Travel Essencial Pack. No entanto não achem que os adultos ficam esquecidos 😅. Há ginásio, cocktails incluídos, spa e massagens divinais, recomendo muito que façam uma se forem lá, eu saí literalmente a flutuar. Há piscinas ( para adultos e crianças) com espaço para todos sem ficar em cima de ninguém ( e fomos com o hotel completamente cheio), mas também há praia a poucos minutos a pé. Queremos voltarrrrr! 🫠»

Marta salientou que os adultos também não são esquecidos, com um ginásio, cocktails incluídos, spa e massagens, que recomendou vivamente. “Saí literalmente a flutuar,” confessou a atriz. O espaço conta com piscinas para adultos e crianças, amplas o suficiente para garantir conforto mesmo com o hotel cheio, e fica a poucos minutos a pé da praia.

A partilha da atriz gerou uma enorme onda de comentários positivos dos seguidores, entre os quais se destacam: “Temos de ir conhecer”, “Há coisa melhor do que um verão com companhia especial”, “A princesa é a cara da mãe” e “A tua pimpolha está um espetáculo.”

Este fim de semana ficou marcado pela cumplicidade entre mãe e filha num cenário que promete voltar a receber Marta Melro e Aurora para novas aventuras.

