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«Tens de lidar com isso»: Marta Melro faz revelação inesperada sobre a filha Aurora

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 56min
«Tens de lidar com isso»: Marta Melro faz revelação inesperada sobre a filha Aurora - TVI

Um momento ternurento.

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Marta Melro voltou a conquistar os seguidores nas redes sociais com uma partilha espontânea, divertida e cheia de ternura. A atriz, de 39 anos, mostrou mais uma vez a forte ligação que mantém com a filha, Aurora, de 3 anos, num momento que rapidamente gerou reações entre fãs e amigos. Conhecida pelo seu sentido de humor, autenticidade e proximidade com o público, Marta não hesitou em revelar um episódio familiar que muitos pais reconheceram de imediato.

Na publicação, a atriz partilhou uma fotografia ao lado da pequena Aurora, onde ambas surgem lado a lado e a menina aparece com uma expressão séria, de “poucos sorrisos”, arrancando gargalhadas aos seguidores. A acompanhar a imagem, Marta Melro deixou uma legenda divertida e sincera: “Quando sabes que a genética não errou e agora tens de lidar com isso.”

A frase foi interpretada como uma brincadeira carinhosa sobre as semelhanças entre mãe e filha, tanto no aspeto físico como na personalidade. Ao longo dos últimos tempos, Marta Melro tem vindo a partilhar que se revê cada vez mais na filha. Segundo a própria atriz, as duas são muito semelhantes, não só fisicamente, mas também emocionalmente.

Entre traços de personalidade em comum, Marta já confessou em tom de humor que Aurora herdou também o mesmo sentido de humor e até algum “mau feitio”, características que encara com naturalidade e muita graça. Essas semelhanças têm encantado quem acompanha a atriz, que frequentemente destaca a cumplicidade especial que existe entre ambas.

Marta Melro tem mostrado, desde o nascimento da filha, que a maternidade ocupa um lugar central na sua vida. Aurora nasceu em 2022, fruto da anterior relação da atriz com Paulo Vintém.

Apesar das mudanças pessoais que viveu nos últimos anos, a atriz continua a demonstrar que mantém uma relação muito próxima e dedicada com a filha, partilhando vários momentos do dia a dia marcados por carinho, humor e cumplicidade.

Veja aqui mais um momento das duas: 

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