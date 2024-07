Marta Melro posa em biquíni e é altamente elogiada: «Fotos giríssimas»

Marta Melro recorreu ao Instagram, este domingo (21 de julho de 2024), para partilhar dois registos fotográficos em que aparece a posar em biquíni, em frente ao espelho.

Na legenda escreveu: «This summer is going by too quickly», que significa «Este verão está a passar muito rápido».

A caixa de comentário encheu-se de elogios à artista: «fotos giríssimas», «Uau estas muito sexy hoje», «️Linda», «estás muito bonita».

Quem não resistiu em comentar foi Rita Pereira e Pedro Carvalho: «Qui lindiii» e «Gata gata gataaaaaa».