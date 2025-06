Sem rodeios, Marta Melro assume: «Comecei a fazer botox»

Poderosa e sensual: Marta Melro incendeia as redes sociais com fotos ousadas

Marta Melro, de 40 anos, recorreu à sua conta de Instagram para abordar com naturalidade um tema que ainda gera alguma polémica: o uso de botox. A atriz partilhou um vídeo onde revela, de forma transparente, que recorre a este tratamento estético desde os 35 anos — sempre com moderação e sem comprometer a sua expressividade facial.

“Não tenho qualquer problema em assumir que por volta dos 35 anos comecei a fazer botox em pontos estratégicos de forma preventiva”, afirmou Marta, acrescentando que o faz “sem nunca perder expressividade e sem resultados exagerados”.

Transparência nas redes sociais

A atriz mostrou-se confortável em partilhar esta parte da sua rotina de autocuidado, explicando que o objetivo é manter uma aparência cuidada, mas natural.

No vídeo publicado, Marta esclarece ainda que estava prestes a fazer um retoque de botox, prometendo mostrar aos seguidores o resultado nos dias seguintes.

“Isto é o antes de fazer o meu retoque. Vou mostrar-te a diferença ao longo dos dias depois de fazer!”, disse.

Cuidar de si sem tabus

Marta Melro, que ao longo dos anos conquistou o público português com o seu talento em séries e novelas como «Morangos com Açúcar» e «Festa é Festa», mostra agora que também cuidar de si é um ato de empoderamento, e não algo que deva ser escondido. Num meio onde o culto da imagem é constante, Marta Melro destaca-se por manter uma postura genuína e consciente sobre os cuidados com a aparência.