«Pela primeira vez!»: Marta Melro mostra transformação inesperada da filha

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:40
Revelamos tudo sobre esta transformação.

A atriz Marta Melro viveu um momento especial e cheio de ternura ao cortar, pela primeira vez, o cabelo da filha, Aurora, de três anos. A decisão, muito aguardada e totalmente liderada pela pequena, foi partilhada pela mãe com emoção e humor nas redes sociais, onde mostrou o resultado final e contou como tudo aconteceu.

Há meses que Aurora dizia um rotundo “não” sempre que Marta lhe perguntava se queria cortar o cabelo. A atriz sempre respeitou a vontade da filha, deixando claro que não a queria obrigar a nada e esperando pacientemente pelo momento em que fosse a própria menina a sentir-se pronta. Esse momento finalmente chegou. Durante o fim de semana, depois do banho e enquanto via os seus habituais minutos de desenhos animados, Aurora surpreendeu a mãe com uma frase inesperada: “Mãe, corta-me o cabelo!”

Visivelmente emocionada e divertida com a situação, Marta Melro partilhou nas redes sociais todo o episódio, explicando que o pedido da filha a apanhou completamente de surpresa: «Cortei o cabelo à minha filha pela primeira vez! 🤭 Depois de meses a perguntar-lhe se queria cortar o cabelo (não a queria obrigar) e de receber sempre um redondo NÃO, ontem depois do banho (...) virou-se para mim do nada: ‘mãe corta-me o cabelo!’ 😱»

A atriz confessou ainda ter sentido um arrepio que, brinca, podia ser também da febre da amigdalite que a deixou com “ar desgraçado” no vídeo mas não hesitou: respirou fundo, agarrou a melhor tesoura que tinha e “pimbas!”. Marta Melro revelou com humor que o corte correu melhor do que esperava: «Devo dizer que não me correu nada mal para primeira vez e que ela não poderia estar mais feliz com o cabelo novo!»

A atriz admitiu ainda estar orgulhosa por ter respeitado o ritmo da filha e por, quem sabe, ter descoberto um “novo talento”. Garantiu, contudo, que se algo não estiver perfeito, a irmã que é cabeleireira poderá dar um retoque no próximo fim de semana.

Na publicação, Marta Melro incluiu também imagens irresistíveis do resultado final: um vídeo onde Aurora se vê ao espelho, dança e canta feliz da vida: “Eu gosto do meu cabelo!” O momento enterneceu os seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com elogios à cumplicidade entre mãe e filha e à forma amorosa como Marta acompanhou o tempo certo da pequena.

Marta Melro é a prova de que, com dedicação e amor, é possível superar qualquer desafio, mantendo a força e a serenidade necessárias para criar uma criança livre, forte e determinada.

