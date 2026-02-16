“Estava na hora!”: Marta Melro surpreende fãs com transformação radical

A atriz Marta Melro, de 40 anos, surpreendeu recentemente os seguidores ao revelar uma transformação radical no seu visual. Conhecida pela sua versatilidade e presença marcante, Marta recorreu ao Instagram para partilhar o seu novo look, mostrando uma mudança drástica no comprimento e cor do cabelo.

Após três anos sem alterar o seu visual, a atriz decidiu renovar-se por completo, passando de um cabelo curto e loiro para um cabelo comprido e preto, resultado do trabalho do cabeleireiro David Xavier.

Na legenda da primeira fotografia com o novo visual, Marta Melro partilhou: "Bati o meu recorde de três anos sem mudar de visual… Estava na hora!", mostrando entusiasmo e satisfação com esta transformação.

A reação dos fãs não se fez esperar. Entre comentários de carinho e surpresa, destacam-se mensagens como: «Amooooo», «Loira ou morena há pessoas em que tudo fica bem e tu és uma delas❤️», «Adooooro» e «Aiii», refletindo a admiração pelo novo estilo da atriz.

Esta mudança marca não só um novo capítulo na imagem de Marta Melro, mas também demonstra a coragem de se reinventar e explorar diferentes facetas do seu estilo pessoal.