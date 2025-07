«Recuso qualquer excursão...»: Foto de Marta Melro junto a um cavalo branco acaba em alerta máximo

Marta Melro, atriz portuguesa de 40 anos, recorreu esta quarta-feira, dia 30 de julho, às suas redes sociais para transmitir uma mensagem com um forte impacto emocional e ético, relacionada com o bem-estar animal. Durante as suas férias na ilha de Djerba, na Tunísia, partilhou com os seus seguidores uma imagem onde surge de biquíni ao lado de um cavalo branco, num cenário natural e sereno, que serviu de contexto para a reflexão que quis deixar.

Na publicação, a atriz aproveitou o momento para alertar para a forma como muitos animais são utilizados em atividades turísticas, por vezes em condições desconhecidas ou até mesmo desumanas. De forma clara, explicou a sua posição: «Recuso fazer qualquer tipo de excursão turística que inclua animais sem saber as condições em que são tratados, assim sendo prefiro só apreciar a beleza deles.»

A mensagem, de tom consciente e responsável, gerou uma onda de reações muito positivas. Os comentários não se fizeram esperar e muitos seguidores aplaudiram a atitude da atriz, destacando o seu sentido de ética e respeito pelos animais. Frases como «Isso mesmo! Beijinho», «A mensagem é linda, e é mesmo disto que o mundo precisa: gente que questiona, recusa compactuar com a exploração e escolhe simplesmente ver os animais como são — belos e inteiros, sem nos servirem de nada», ou ainda «Lindos» e «igual por aqui», refletem o apoio e a identificação dos fãs com a mensagem partilhada.

Marta Melro, que tem vindo a assumir uma postura cada vez mais ativa em questões sociais e ambientais, usou assim a sua visibilidade para apelar a uma maior consciência coletiva. A sua publicação não se limitou a ser um registo de férias, mas tornou-se também num convite à reflexão sobre a forma como os animais são tratados em contextos turísticos e sobre o papel que cada pessoa pode assumir para combater práticas abusivas.

