«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Marta Melro, atriz de 40 anos e mãe da pequena Aurora, é conhecida não apenas pelo seu talento, mas também pela forma como partilha momentos da vida pessoal e profissional nas redes sociais. Genuína, descontraída e sempre bem-disposta, a atriz tem vindo a conquistar seguidores pela autenticidade com que aborda os mais diversos temas.

Desta vez, Marta Melro decidiu destacar a importância da idade, do autocuidado e de valorizar a beleza natural, tanto em mulheres como em homens. A atriz sublinhou que, à medida que o tempo passa, é essencial termos uma atenção redobrada ao nosso corpo e bem-estar.

Na sua publicação, deixou uma reflexão acompanhada de um testemunho pessoal sobre a necessidade de cuidarmos de nós mesmos:

«Sabias que, com o tempo, o nosso organismo reduz a produção de colagénio?

Com esta mensagem, Marta Melro procura não só sensibilizar para a importância dos cuidados de saúde e beleza, mas também relembrar que o envelhecimento pode ser vivido de forma saudável e plena, sem perder a confiança e a autoestima.

