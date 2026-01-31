“O peso do julgamento”: O desabafo emocionante de Marta Melro que está a tocar milhares de mães

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 3min
A mensagem poderosa de Marta Melro

A atriz Marta Melro, de 39 anos, voltou a surpreender os seus seguidores nas redes sociais com um desabafo sincero e inesperado, que rapidamente conquistou a atenção de quem a acompanha diariamente. Conhecida pelo seu sentido de humor, autenticidade e proximidade com o público, a atriz não hesitou em partilhar uma mensagem carregada de emoção, em formato de story, destinada especialmente a todas as mães.

Num pequeno vídeo, Marta Melro destacou a importância de as mulheres, mesmo sendo mães, saberem divertir-se, cuidar de si próprias e encontrar equilíbrio entre os diferentes papéis que desempenham. A atriz reforçou que há tempo para tudo: para ser mãe, para ser mulher e, acima de tudo, para cuidar de si, sublinhando que ninguém deve ser julgado por procurar momentos de descanso e bem-estar.

Marta deixou claro que todas somos seres humanos e que todas precisamos de tempo para nós, quebrando assim preconceitos ainda muito presentes na sociedade em torno da maternidade. A mensagem foi especialmente dedicada às mães que sentem diariamente o peso do julgamento alheio.

No story, a atriz escreveu: «Um lembrete para as Mamacitas desse lado que sentem o peso do julgamento alheio. Não têm de provar a ninguém que são boas mães. Cada coisa tem o seu lugar. Vai, liga à tua amiga que precisa de uma pausa tanto como tu. Have fun, be happy, be a good mom!»

Este desabafo tocou profundamente os seus seguidores, que rapidamente reagiram com mensagens de apoio, identificação e gratidão, elogiando a coragem da atriz em abordar um tema tão sensível e актуais.

Com esta partilha, Marta Melro reforça o seu papel enquanto voz ativa na defesa do bem-estar emocional das mulheres, promovendo uma visão mais humana, equilibrada e empática da maternidade, onde o autocuidado não é um luxo, mas uma necessidade. Uma mensagem poderosa que continua a inspirar milhares de mães por todo o país.

Reveja aqui mais um video divertido da atriz no programa «Congela»:

