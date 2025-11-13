«Podia ter sido pior»: Marta Melro confessa episódio surreal e deixa todos de boca aberta

A atriz Marta Melro, de 39 anos, voltou a conquistar os seguidores nas redes sociais com uma publicação cheia de humor e autenticidade, mostrando mais uma vez a forma leve com que encara os desafios do dia a dia. Numa altura em que o cansaço das noites mal dormidas é uma realidade constante para muitas mães, a atriz partilhou um momento divertido que rapidamente se tornou viral.

Num vídeo gravado dentro do carro, de forma descontraída e bem-humorada, Marta revelou:

«Lista de coisas parvas que eu faço quando estou cansada e com sono, então antes de sair de casa... Hoje de manhã, em vez de pôr perfume, pus laca. Sei que os frascos são completamente diferentes, com tamanhos diferentes, com cores diferentes, e sobretudo com propósitos diferentes. É o que é. Dormi 2 horas e meia, podia ter sido pior, podia ter posto spray para as baratas…»

A partilha arrancou gargalhadas dos fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e identificação. Muitos elogiaram a atriz pela forma divertida e realista com que mostra o lado menos glamoroso da maternidade e da rotina diária.

Recorde-se que Marta Melro é mãe da pequena Aurora, que nasceu da relação com o ator e cantor Paulo Vintém. A menina completou dois anos em agosto de 2024, e é frequentemente protagonista de momentos ternos partilhados pela mãe nas redes sociais.

Apesar da separação do casal, Marta e Paulo mantêm uma relação de respeito e proximidade, sempre com o foco no bem-estar da filha. A atriz tem-se mostrado uma mãe dedicada e carinhosa, sem perder o seu carisma e sentido de humor que tanto a caracterizam — qualidades que continuam a fazer dela uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa.

Entre risadas e desabafos, Marta Melro mostra que até nos dias mais cansativos há espaço para rir de si mesma — e é talvez por isso que continua a ser tão admirada pelo público.