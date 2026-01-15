«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração

A atriz Marta Melro, de 39 anos, voltou a surpreender os seus seguidores nas redes sociais com um desabafo inesperado, que rapidamente conquistou a atenção de quem a acompanha. Conhecida pelo seu sentido de humor, autenticidade e proximidade com o público, Marta não hesitou em partilhar uma mensagem carregada de emoção, em formato de story, destinada a todos os que a seguem diariamente.

No post, a atriz escreveu: «Lembrete: Já disseste hoje a alguém. Gosto de ti! Adoro-te! Amo-te!? Então diz ...A vida é um sopro e não espera por momentos certos.»

Com estas palavras, Marta Melro reforça a importância de expressarmos os nossos sentimentos e de valorizarmos cada momento com quem amamos, lembrando que a vida é curta e imprevisível. O tom genuíno e próximo da atriz fez com que muitos seguidores reagissem com mensagens de carinho e relatos pessoais, criando um verdadeiro diálogo emocional entre Marta e o seu público.