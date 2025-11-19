«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 13min
«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil - TVI

Marta Melro partilha momento desafiante.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A atriz Marta Melro, de 39 anos, voltou a emocionar os seus seguidores com uma publicação poderosa e inspiradora nas redes sociais. Mãe dedicada da pequena Aurora, Marta partilha frequentemente momentos ternurentos com a filha, mas desta vez conquistou a atenção de todos com um desabafo profundo sobre o que significa educar uma menina livre, forte e determinada.

Na publicação, a atriz revelou a importância do apoio familiar, especialmente nos momentos mais difíceis. Marta contou que os seus pais vieram ajudar durante uma semana intensa, marcada por muito trabalho e poucas horas de sono, mas que, apesar do cansaço, se sentiu rodeada de amor e dedicação. A atriz escreveu: «Sem saber como estou a sobreviver a esta semana ou melhor, sei! Pais vieram em socorro e ficamos com uma casa com horas de sono em falta mas amor a transbordar!»

Este gesto demonstra que a ajuda da família é fundamental, mesmo quando se enfrenta rotinas exigentes com uma filha pequena. Marta Melro é a prova de que, com apoio, dedicação e amor, é possível superar qualquer desafio, mantendo a força e a serenidade necessárias para criar uma criança livre, forte e determinada.

A partilha emocionou os fãs, que rapidamente reagiram com comentários de carinho e identificação, reforçando a ideia de que família e amor são pilares essenciais na vida de qualquer mãe.

Veja também: 

«Tenho sempre um bocadinho de receio»: Matilde Reymão submete-se a tratamento - Novelas - TVI

«Amor puro: Kelly Bailey declara-se a alguém especial e não é a Lourenço Ortigão - Novelas - TVI

 

Relacionados

«São uma ofensa»: Jessica Athayde não cala a revolta com situação frustrante

«Amor puro: Kelly Bailey declara-se a alguém especial e não é a Lourenço Ortigão

«Tenho sempre um bocadinho de receio»: Matilde Reymão submete-se a tratamento

Mais Vistos

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
seg, 17 nov
1

Sharam Diniz

seg, 17 nov
2

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi pode ser o trunfo para Flor afastar Maria de Fátima e recuperar a fortuna

Terra Forte
Hoje
3

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi descai-se e faz revelações sobre Maria de Fátima a Sammy

Terra Forte
sáb, 1 nov
4

Vem aí em «A Protegida»: Aruna esconde de Sanjay o que anda a acontecer

A Protegida
ter, 23 set
5

Máquina de limpeza de estofos da Rowenta atinge preço histórico — uma ajuda prática para manter a casa impecável

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: À frente de todos, Vivi ameaça revelar segredo que pode destruir Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?

A Protegida
Hoje

«Tenho sempre um bocadinho de receio»: Matilde Reymão submete-se a tratamento

Hoje

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Hoje

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil

Hoje

«São uma ofensa»: Jessica Athayde não cala a revolta com situação frustrante

Hoje

«Amor puro: Kelly Bailey declara-se a alguém especial e não é a Lourenço Ortigão

A Fazenda
Hoje

«Tenho sempre um bocadinho de receio»: Matilde Reymão submete-se a tratamento

Hoje

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Hoje

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
Ontem
Mais Fora do Ecrã