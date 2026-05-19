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Aos 41 anos, esta atriz encontrou o refúgio secreto onde 'reina a paz'

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 34min
Aos 41 anos, esta atriz encontrou o refúgio secreto onde 'reina a paz' - TVI

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A atriz Marta Melro tornou-se um rosto muito acarinhado pelo público português desde a sua estreia no pequeno ecrã. O seu percurso começou com grande destaque na série infantojuvenil “Morangos com Açúcar”, onde deu vida à personagem Xana, papel que a colocou rapidamente no radar dos telespectadores mais jovens e marcou o início de uma carreira sólida na televisão nacional.

Ao longo dos anos, Marta Melro consolidou o seu lugar na ficção portuguesa, participando em diversas produções de sucesso. Entre os projetos em que esteve envolvida destacam-se novelas como “Festa é Festa” e “Única Mulher”.  Para além do trabalho em televisão, Marta Melro é também conhecida pela sua genuinidade e proximidade com os seguidores, sobretudo nas redes sociais. A atriz partilha com regularidade momentos do seu quotidiano, viagens e reflexões pessoais, criando uma ligação autêntica com quem a acompanha.

Recentemente, a atriz, de 40 anos, surpreendeu os seguidores ao partilhar imagens captadas num cenário natural de grande beleza e tranquilidade. Num ambiente rodeado por um lago e paisagem verdejante, Marta Melro surgiu em biquíni, num registo descontraído e em harmonia com a natureza. Na legenda da publicação escreveu: «Quando a natureza encontra a paz».

A partilha rapidamente gerou uma onda de reações positivas por parte dos fãs, que encheram a caixa de comentários com elogios e mensagens de admiração. Entre os vários comentários destacaram-se frases como: «Sua bonita!», «Foto linda», «Bonita no meio da natureza», «QUE BELEZA ÍMPAR» e «Sublime», demonstrando o impacto da publicação junto do público.

No plano pessoal, Marta Melro é mãe de Aurora, nascida em 2022, fruto da sua anterior relação com o músico e também ator Paulo Vintém. A atriz tem vindo a partilhar nas suas redes sociais, especialmente no seu Instagram oficial, momentos ligados à maternidade, muitas vezes com um tom leve, humorístico e muito próximo da realidade diária.

Entre a carreira na televisão e a vida pessoal, Marta Melro mantém uma presença constante e equilibrada nas redes sociais, onde continua a conquistar seguidores pela sua autenticidade, simplicidade e forte ligação à filha e ao seu quotidiano.

Conheça aqui a Amélia filha de Marta Melro e Paulo Vintém:

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