Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

O que começou como um contratempo acabou por se transformar numa das viagens mais especiais da vida de Marta Melro. A atriz de 40 anos, que inicialmente planeava viajar para Cabo Verde, viu-se obrigada a mudar de destino à última hora. O destino escolhido foi Djerba, na Tunísia, e, como contou nas redes sociais, foi o início de uma aventura inesperada e inesquecível.

«Numa questão de horas tudo teve de ser alterado. Comprámos os últimos lugares do voo, não pudemos escolher o hotel… mas fomos na mesma à aventura!», escreveu Marta na legenda de uma partilha cheia de cor, emoção e sol.

Na partilha, vê-se a atriz a aproveitar as águas quentes da Tunísia, a brincar e a celebrar o terceiro aniversário da filha Aurora, a explorar mercados locais e até a experimentar olaria tradicional. Apesar das dificuldades logísticas, o entusiasmo foi maior do que qualquer imprevisto. «Voámos a horas impróprias, mas nada abalou aqueles que seriam dias que deixariam memórias para sempre.»

E houve de tudo um pouco: mergulhos refrescantes, encontros com camelos de peluche (em vez dos reais, como faz questão de frisar): «São bem mais giros sem turistas em cima», amizade com uma gatinha que dormia debaixo da varanda, e até um ou outro contratempo digestivo por causa do gelo, mas não foi ela a culpada, garante, com humor.

A viagem contou também com a presença do ator Paulo Vintém, pai de Aurora, que comentou com um coração vermelho a partilha de Marta. Os seguidores também se identificaram com a experiência: «Eu também fui este ano a Djerba com os miúdos, a expectativa não era muito alta e afinal todos viemos super felizes com a experiência e com Djerba no ❤️», escreveu uma seguidora. Outra comentou: «Elas são tão fofinhas 😍🙌».

Já de regresso a casa, com máquinas de roupa para tratar e trabalho em espera, a atriz confessa que já está a sonhar com a próxima escapadinha.

«Ainda com trabalho em atraso, mas já a sonhar com a próxima viagem!», rematou, com aquele brilho típico de quem sabe transformar percalços em momentos muito divertidos.

