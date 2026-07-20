“Que deusa”: esta famosa atriz parou a passadeira vermelha da festa da TVI com um decote nunca antes visto

Marta Melro voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais ao marcar presença na Festa de Verão da TVI, oficialmente designada por Summer Party TVI Millenium Estoril Open. Conhecida pela sua genuinidade, irreverência e pela relação próxima que mantém com os seguidores, a atriz voltou a surpreender com uma escolha de visual que não passou despercebida.

Habituada a partilhar momentos do seu dia a dia e da vida ao lado da filha, Marta mostrou-se desta vez num registo mais elegante e sofisticado, apostando num vestido cor-de-rosa claro, marcado por um decote arrojado, criativo e fora do vulgar.

A escolha da atriz rapidamente deu que falar entre os fãs, que ficaram rendidos à sensualidade e ao estilo apresentado numa das noites mais glamorosas do verão. O visual, que conjugava elegância e ousadia, acabou por se destacar entre as várias figuras conhecidas presentes no evento.

Nas redes sociais, os elogios multiplicaram-se e os seguidores não esconderam o entusiasmo perante as fotografias partilhadas por Marta Melro. Entre os muitos comentários, destacam-se mensagens como «QUE DEUSA», «Arrasou», «Aiii Martinhaaaaaa, este vestido é o meu sonho e tu és um sonho de mulher!!!!», «Estás perfeitaaaa, amoo» e ainda «JAZUSSSSSSS».

Houve também quem comparasse o registo da atriz a uma grande campanha de moda, escrevendo: «Brutal, que linda foto 👏👏👏👏👏 digno de anúncio de Chanel», enquanto outros resumiram a sua admiração numa simples palavra: «Uauuuu».

Mais uma vez, Marta Melro provou porque continua a ser uma das figuras mais acarinhadas pelo público português, conquistando elogios não só pela sua autenticidade, mas também pela forma como consegue surpreender os seguidores com escolhas marcantes e cheias de personalidade. A sua presença na Festa de Verão da TVI acabou por ser uma das mais comentadas da noite.