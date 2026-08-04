Filha de Marta Melro tem a festa de aniversário que todas as crianças pedem. Mas é o bolo que capta as atenções

A atriz Marta Melro viveu um dia especial que promete nunca mais esquecer. A sua filha, Aurora, completou 4 anos e ela preparou-lhe uma festa de aniversário de sonho.

No Instagram, Marta Melro contou que cedeu, pela primeira vez, aos pedidos da menina, nascida de uma relação com o músico Paulo Vintém. Assim, em vez da tradicional festa intimista, preparou-lhe uma festa repleta de de animação e com uma decoração temática.

A festa foi toda inspirada nas Guerreiras do K Pop (KPop Demon Hunters), que neste momento é um fenómeno entre os mais novos. O bolo de aniversário, uma das estrelas da festa, foi todo pensado ao pormenor e refletia o tema.

A festa teve ainda muitos balões cor-de-rosa e houve pinturas faciais para os mais pequenos.

Percorra a galeria e veja as fotografias desta festa encantadora.