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Filha de Marta Melro tem a festa de aniversário que todas as crianças pedem. Mas é o bolo que capta as atenções

  • TVI Novelas
  • Há 22 min
Filha de Marta Melro tem a festa de aniversário que todas as crianças pedem. Mas é o bolo que capta as atenções - TVI

Filha de Marta Melro celebra 4 anos com festa encantadora. E as imagens de aniversário chamam à atenção

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A atriz Marta Melro viveu um dia especial que promete nunca mais esquecer. A sua filha, Aurora, completou 4 anos e ela preparou-lhe uma festa de aniversário de sonho.

No Instagram, Marta Melro contou que cedeu, pela primeira vez, aos pedidos da menina, nascida de uma relação com o músico Paulo Vintém. Assim, em vez da tradicional festa intimista, preparou-lhe uma festa repleta de de animação e com uma decoração temática.

A festa foi toda inspirada nas Guerreiras do K Pop (KPop Demon Hunters), que neste momento é um fenómeno entre os mais novos. O bolo de aniversário, uma das estrelas da festa, foi todo pensado ao pormenor e refletia o tema.

A festa teve ainda muitos balões cor-de-rosa e houve pinturas faciais para os mais pequenos.

Percorra a galeria e veja as fotografias desta festa encantadora.

 

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