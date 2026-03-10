«Já bem grávida...» Marta Melro deixa todos boquiabertos com foto inesperada

A atriz Marta Melro, de 40 anos, voltou a captar a atenção dos seguidores nas redes sociais ao revelar uma mudança inesperada de visual. Conhecida pelo seu habitual cabelo louro, a atriz surpreendeu tudo e todos ao mostrar que decidiu dizer adeus ao loiro e regressar ao cabelo escuro e comprido, ainda que de uma forma bem-humorada.

A novidade foi partilhada através de uma publicação nas redes sociais que rapidamente gerou reações entre os fãs. Na imagem divulgada, Marta Melro surge vestida com um fato branco e com uma peruca de cabelo preto, longa e marcante, numa fotografia que não passou despercebida e que deu que falar entre os seguidores.

Sempre fiel ao seu sentido de humor e espontaneidade, a atriz explicou a origem desta ideia de mudança de visual na legenda que acompanhou a publicação: «Quando me perguntam de onde fui tirar a ideia de voltar ao cabelo escuro comprido …!? A mim … já bem grávida e de peruca 😅».

A partilha rapidamente gerou uma onda de comentários carinhosos e divertidos por parte dos fãs, que não pouparam elogios à atriz. Entre as muitas reações, destacam-se mensagens como «Eu Amo», «Esta produção», «Linda na mesma», «Maravilhosa» e «Gatôna», entre muitas outras que celebram a atitude descontraída, a beleza e o carisma de Marta Melro.

Ao longo dos anos, Marta Melro tornou-se uma presença regular na ficção nacional, especialmente em produções da TVI. O seu percurso inclui participações em novelas de grande sucesso como “Feitiço de Amor”, “Remédio Santo” e “A Única Mulher”, bem como no projeto mais recente “Os Vizinhos”, onde voltou a demonstrar o talento que a tornou uma das atrizes mais queridas do público.

Além da carreira artística, Marta Melro dedica grande parte do seu tempo à vida familiar. A atriz é mãe de Aurora, nascida em agosto de 2022, uma fase que tem partilhado com muito carinho nas redes sociais. Recorde-se ainda que manteve durante vários anos uma relação com o músico e ator Paulo Vintém, de quem se separou em 2023. Apesar da separação, ambos mantêm uma relação cordial e próxima, centrada no bem-estar e na educação da filha.

Entre projetos profissionais, momentos familiares e partilhas cheias de humor, Marta Melro continua a conquistar o público com a sua autenticidade e boa disposição, provando que, mesmo quando decide brincar com o visual, consegue sempre surpreender e arrancar sorrisos aos seguidores.