Marta Melro diverte-se numa noite atrevida no restaurante onde Ana, do “Secret Story”, trabalha em lingerie

“À noite, trabalho em lingerie” é o segredo que a concorrente Ana Sousa esconde dos demais concorrentes da décima edição de Secret Story - Casa dos Segredos. Recentemente revelou, na privacidade do confessionário, em conversa com a apresentadora Cristina Ferreira, a história por detrás deste segredo, diretamente relacionado com o The Lingerie Restaurant, com o qual a jovem colabora há aproximadamente quatro anos.

E por coincidência, foi exatamente neste fim de semana, que a atriz Marta Melro voltou a dar que falar ao partilhar com os seguidores uma noite diferente e cheia de animação neste exato restaurante, um espaço conhecido pelo seu conceito ousado e ambiente descontraído, para desfrutar de um jantar fora do comum.

Ao longo da noite, Marta Melro mostrou-se totalmente à vontade, partilhando vários momentos nas redes sociais onde não faltaram sorrisos, boa disposição e alguma irreverência, características que já fazem parte da sua imagem pública. A atriz, de 40 anos, destacou-se pela espontaneidade e proximidade com os fãs, mostrando um lado divertido e sem filtros.

Na legenda de uma das imagens, começou por explicar a experiência: “Sobre o jantar de ontem, devo dizer que é uma ótima sugestão para um jantar diferente, o ambiente é muito divertido e confortável”, escreveu, evidenciando o entusiasmo com o espaço.

A atriz não ficou por aqui e fez questão de incentivar quem a segue a experimentar o conceito:

“Portanto, se estão a pensar ir, vão e não se acanhem, porque vale mesmo muito a pena!”, aconselhou.

Sempre fiel ao seu estilo leve e bem-disposto, Marta Melro terminou com uma nota divertida que arrancou reações dos seguidores: “Tenham só cuidado com as caipirinhas!”, brincou, deixando no ar a ideia de uma noite animada e cheia de energia.

Reveja aqui o momento emocionante da revelação do segredo de Ana: