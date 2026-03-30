Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Marta Melro diverte-se numa noite atrevida no restaurante onde Ana, do “Secret Story”, trabalha em lingerie

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:18
Marta Melro diverte-se numa noite atrevida no restaurante onde Ana, do “Secret Story”, trabalha em lingerie - TVI

Uma noite inesperada e escaldante.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

“À noite, trabalho em lingerie” é o segredo que a concorrente Ana Sousa esconde dos demais concorrentes da décima edição de Secret Story - Casa dos Segredos. Recentemente revelou, na privacidade do confessionário, em conversa com a apresentadora Cristina Ferreira, a história por detrás deste segredo, diretamente relacionado com o The Lingerie Restaurant, com o qual a jovem colabora há aproximadamente quatro anos.

E por coincidência, foi exatamente neste fim de semana, que a atriz Marta Melro voltou a dar que falar ao partilhar com os seguidores uma noite diferente e cheia de animação neste exato restaurante, um espaço conhecido pelo seu conceito ousado e ambiente descontraído, para desfrutar de um jantar fora do comum.

Ao longo da noite, Marta Melro mostrou-se totalmente à vontade, partilhando vários momentos nas redes sociais onde não faltaram sorrisos, boa disposição e alguma irreverência,  características que já fazem parte da sua imagem pública. A atriz, de 40 anos, destacou-se pela espontaneidade e proximidade com os fãs, mostrando um lado divertido e sem filtros.

Na legenda de uma das imagens, começou por explicar a experiência: “Sobre o jantar de ontem, devo dizer que é uma ótima sugestão para um jantar diferente, o ambiente é muito divertido e confortável”, escreveu, evidenciando o entusiasmo com o espaço.

A atriz não ficou por aqui e fez questão de incentivar quem a segue a experimentar o conceito:
“Portanto, se estão a pensar ir, vão e não se acanhem, porque vale mesmo muito a pena!”, aconselhou.

Sempre fiel ao seu estilo leve e bem-disposto, Marta Melro terminou com uma nota divertida que arrancou reações dos seguidores: “Tenham só cuidado com as caipirinhas!”, brincou, deixando no ar a ideia de uma noite animada e cheia de energia.

Reveja aqui o momento emocionante da revelação do segredo de Ana:

Relacionados

“Estou a 'pensar' mudar-me”: Sara Barradas faz revelação inesperada e explica o motivo

Eduardo Madeira está de luto: «O que é que faço sem ele?»

Atriz de Morangos com Açúcar faz desabafo: «Senti-me mais apagada»

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris já sabe quem é a mãe biológica de Nico?

Amor à Prova
Hoje
1

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris e Alice procuram a mãe biológica de Nico

Amor à Prova
seg, 16 mar
2

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai longe demais e faz o que não deve a Melanie

Amor à Prova
sáb, 28 mar
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália e David anunciam ao mundo que vão ser pais

Amor à Prova
Ontem
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos

Amor à Prova
qua, 28 jan
5

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro confronta Maria de Fátima e fazem acordo

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: A reação de Vítor ao descobrir que Domingos é o pai de Cris

Amor à Prova
qui, 26 mar

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família já não vão viver para a mansão dos Terra Forte?

Terra Forte
qui, 26 mar

Bebé a caminho: Ator de novelas da TVI anuncia novidade

A Protegida
qui, 26 mar

Kika Cerqueira Gomes festeja: a família cresceu e há um novo bebé para celebrar

qui, 26 mar

Vem aí em «A Protegida»: Sanjay tem medo que Virgílio faça mal a Aruna

A Protegida
ter, 24 mar

«Lisbon Noir»: já há data de estreia para uma das séries mais aguardadas

qua, 25 mar
FORA DO ECRÃ

Hilariante: Rita Pereira aponta semelhança entre Maria de Fátima de «Terra Forte» e Ana do «Secret Story»

Terra Forte
Hoje

Marta Melro diverte-se numa noite atrevida no restaurante onde Ana, do “Secret Story”, trabalha em lingerie

Hoje

“Estou a 'pensar' mudar-me”: Sara Barradas faz revelação inesperada e explica o motivo

A Protegida
Hoje

Eduardo Madeira está de luto: «O que é que faço sem ele?»

Festa é Festa
Hoje

Atriz de Morangos com Açúcar faz desabafo: «Senti-me mais apagada»

Ontem

É uma das mulheres mais talentosas de Portugal e namora com um homem 9 anos mais novo

Ontem
Mais Fora do Ecrã