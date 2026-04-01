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Marta Melro mostra noite ousada e revela detalhes atrevidos: «Não se acanhem»

  • TVI Novelas
  • 1 abr, 08:35
Marta Melro mostra noite ousada e revela detalhes atrevidos: «Não se acanhem» - TVI

Uma experiência diferente.

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A atriz Marta Melro voltou a dar que falar este fim de semana ao partilhar com os seguidores uma noite diferente, marcada por boa disposição, irreverência e um ambiente fora do comum.

Uma experiência diferente num restaurante ousado

Marta Melro decidiu desfrutar de um jantar num espaço conhecido pelo seu conceito ousado e ambiente descontraído, ideal para quem procura uma experiência fora do habitual.

Ao longo da noite, a atriz foi partilhando vários momentos nas redes sociais, mostrando-se totalmente à vontade e sempre com o seu já característico espírito leve e divertido.

Espontaneidade e boa disposição em destaque

Nas publicações, não faltaram sorrisos, animação e uma atitude descontraída, algo que os fãs já reconhecem como parte da sua imagem. Aos 40 anos, Marta Melro destacou-se pela proximidade com os seguidores e pela forma genuína como viveu a experiência.

«Não se acanhem»

Na legenda de uma das imagens, a atriz fez questão de elogiar o espaço e incentivar outros a experimentarem: «Sobre o jantar de ontem, devo dizer que é uma ótima sugestão para um jantar diferente, o ambiente é muito divertido e confortável»

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Entusiasmada, deixou ainda um conselho direto a quem a segue: «Portanto, se estão a pensar ir, vão e não se acanhem, porque vale mesmo muito a pena!»

Um aviso divertido no final

Fiel ao seu estilo bem-humorado, Marta Melro terminou com uma nota descontraída que rapidamente gerou reações: «Tenham só cuidado com as caipirinhas!»

A brincadeira deixou no ar a ideia de uma noite animada e cheia de energia, reforçando o ambiente leve e divertido vivido pela atriz.

Uma presença que continua a conquistar

Com partilhas autênticas e momentos espontâneos, Marta Melro continua a manter uma forte ligação com o público, mostrando diferentes facetas da sua vida e personalidade.

Recorde Marta Melro em «A Fazenda»:

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