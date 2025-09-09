«Viemos aguçar a curiosidade de todos»: Marta Melro anuncia nova fase na sua vida

  • Joana Sequeira
  • Há 3h e 16min
Marta Melro anunciou no “Dois às 10” a estreia da peça Os Monólogos da Vagina, ao lado de Maria Sampaio e Olívia Ortiz. O espetáculo chega ao Taguspark a 11 de setembro.

Marta Melro, 40 anos, marcou presença no programa “Dois às 10”, conduzido por Cláudio Ramos, e levou consigo Maria Sampaio, 40 anos, e Olívia Ortiz, 38 anos, para partilhar uma novidade que promete dar que falar.

A atriz recorreu também ao Instagram para deixar no ar a curiosidade dos fãs:

“Viemos aguçar a curiosidade de todos, para virem ver o espetáculo incrível que estamos a preparar. A partir de dia 11 de setembro, no Taguspark, Os Monólogos da Vagina. Um espetáculo de testemunhos reais de várias mulheres que não podem MESMO perder. É um orgulho e uma grande responsabilidade para mim fazer parte dele. Esperamos por vocês! Quem já comprou bilhetes?”

No estúdio da TVI, Marta Melro e as colegas não esconderam o entusiasmo por integrarem a peça, que estreia em 11 de setembro e promete emocionar e inspirar o público com histórias autênticas e poderosas.

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

A atriz fez ainda questão de agradecer a Cláudio Ramos pela receção calorosa: “Obrigada, @claudio_ramos, por nos teres recebido tão bem… e pelo pequeno-almoço!”

Ontem, no "Dois às 10", a atriz e apresentadora Olivia Ortiz regressou ao contacto com o público e mostrou uma nova faceta ao juntar-se ao elenco de “Os Monólogos da Vagina”. Depois de vários anos afastada dos ecrãs, a ex-apresentadora da TVI brilha agora nos palcos ao lado de Maria Sampaio e Marta Melro, num espetáculo que continua a emocionar plateias ano após ano.

Veja, em baixo, o vídeo na íntegra. 

 

Com humor, emoção e orgulho, Marta Melro mostrou-se pronta para abraçar este novo desafio no teatro.

Em cima, espreite uma galeria de fotografias que preparámos para si.

