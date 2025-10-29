“A minha vida não era perfeita”: Marta Melro emociona-se com momento de ternura ao lado da filha

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 38min
“A minha vida não era perfeita”: Marta Melro emociona-se com momento de ternura ao lado da filha - TVI

Marta Melro derrete corações.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Marta Melro, atriz que dá vida a Sofia na novela «A Fazenda» e mãe de Aurora, de três anos, viveu na noite de terça-feira, 28 de outubro, um momento especial e repleto de ternura, que a fez olhar para a vida como algo “muito próximo da perfeição”. A atriz partilhou o episódio nas redes sociais, com um relato genuíno e tocante que emocionou fãs, admiradores e amigos.

Através da rede social Instagram, Marta descreveu o instante de cumplicidade com a filha: “A minha vida não é perfeita, longe disso, mas hoje quando, antes de dormir, fiquei com a minha filha sentada ao pé da janela, de olhos fechados, para ouvir melhor a chuva e com as nossas bochechas coladas uma na outra, pensei que se a minha vida não era perfeita, estava muito próxima disso.”

O testemunho revela uma ligação profunda entre mãe e filha, marcada pela ternura, simplicidade e partilha emocional. Marta Melro tem vindo a mostrar, através das suas publicações, o forte vínculo que a une a Aurora, uma relação construída com afeto, paciência e presença constante. O momento descrito simboliza a intimidade quotidiana e o amor incondicional que define o laço entre ambas.

Reveja aqui uma entrevista muito profunda sobre esta fase da maternidade: 

Recorde-se ainda do contexto familiar da atriz, em que Paulo Vintém, pai da pequena Aurora, se separaram quando a menina tinha apenas 10 meses. O término da relação foi anunciado em junho de 2023, tendo Marta explicado que a decisão partiu do músico, que integrou a banda D’ZRT.

Apesar da separação, Marta Melro e Paulo Vintém mantêm uma relação de proximidade, com o objetivo comum de garantir o bem-estar da filha.

Veja também: 

Matilde Breyner mostra novo “amor” e Tiago Felizardo não resiste: «Estamos numa relação a três? » - Novelas - TVI

«Estou farta desta gravidez»: Catarina Siqueira responde às críticas e fala sem filtros - Novelas - TVI

Relacionados

«Estou farta desta gravidez»: Catarina Siqueira responde às críticas e fala sem filtros

Matilde Breyner mostra novo “amor” e Tiago Felizardo não resiste: «Estamos numa relação a três? »

«Passo a passo vou lá chegar…»: Carlos Areia comove fãs com lição de vida

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Hoje
1

«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país

Ontem
2

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
3

No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?

Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor 'vira-se contra' António para defender Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor engana Rosa Maria e Sammy com uma história falsa

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Farto de exigências, Óscar ameaça Clarice

A Protegida
Hoje

No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?

Hoje

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

Ontem

«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado

Hoje

Nora de Helena Isabel quebra o silêncio e revela segredo da gravidez que ninguém sabia

Hoje

Nome da filha de Alba Baptista e Chris Evans tem um significado comovente

Hoje

“A minha vida não era perfeita”: Marta Melro emociona-se com momento de ternura ao lado da filha

Hoje

«Estou farta desta gravidez»: Catarina Siqueira responde às críticas e fala sem filtros

Hoje

Matilde Breyner mostra novo “amor” e Tiago Felizardo não resiste: «Estamos numa relação a três? »

Hoje
Mais Fora do Ecrã