“A minha vida não era perfeita”: Marta Melro emociona-se com momento de ternura ao lado da filha

Marta Melro, atriz que dá vida a Sofia na novela «A Fazenda» e mãe de Aurora, de três anos, viveu na noite de terça-feira, 28 de outubro, um momento especial e repleto de ternura, que a fez olhar para a vida como algo “muito próximo da perfeição”. A atriz partilhou o episódio nas redes sociais, com um relato genuíno e tocante que emocionou fãs, admiradores e amigos.

Através da rede social Instagram, Marta descreveu o instante de cumplicidade com a filha: “A minha vida não é perfeita, longe disso, mas hoje quando, antes de dormir, fiquei com a minha filha sentada ao pé da janela, de olhos fechados, para ouvir melhor a chuva e com as nossas bochechas coladas uma na outra, pensei que se a minha vida não era perfeita, estava muito próxima disso.”

O testemunho revela uma ligação profunda entre mãe e filha, marcada pela ternura, simplicidade e partilha emocional. Marta Melro tem vindo a mostrar, através das suas publicações, o forte vínculo que a une a Aurora, uma relação construída com afeto, paciência e presença constante. O momento descrito simboliza a intimidade quotidiana e o amor incondicional que define o laço entre ambas.

Recorde-se ainda do contexto familiar da atriz, em que Paulo Vintém, pai da pequena Aurora, se separaram quando a menina tinha apenas 10 meses. O término da relação foi anunciado em junho de 2023, tendo Marta explicado que a decisão partiu do músico, que integrou a banda D’ZRT.

Apesar da separação, Marta Melro e Paulo Vintém mantêm uma relação de proximidade, com o objetivo comum de garantir o bem-estar da filha.

