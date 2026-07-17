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Casamento à vista? Marta Melro posa com vestido branco e deixa fãs em alvoroço

  • TVI Novelas
  • Há 13 min
Casamento à vista? Marta Melro posa com vestido branco e deixa fãs em alvoroço - TVI

“Nunca vou esquecer”: A atriz faz confissão surpreendente.

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Marta Melro, conhecida pela sua genuinidade, irreverência e pela relação de proximidade que mantém com os seguidores, voltou a captar todas as atenções nas redes sociais. A atriz, que partilha frequentemente momentos do seu dia a dia e da vida ao lado da filha, mostrou recentemente um registo que não deixou ninguém indiferente.

Numa fotografia tirada em frente ao espelho, Marta Melro surgiu com um elegante vestido branco comprido, uma peça que, para muitos seguidores, faz lembrar um vestido de noiva. Encantada com o visual, a atriz não escondeu a admiração pela criação e acabou por fazer uma confissão divertida.

Na legenda da publicação, Marta escreveu: «Como é que vou superar não usar este vestido?🥺

Casava-me nele! Até domingo ainda posso tentar!»

As palavras da atriz demonstram o entusiasmo com a peça e a forma especial como se sentiu ao vesti-la. Aliás, Marta Melro confessou ainda que dificilmente irá esquecer a sensação que teve ao experimentar o vestido.

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações e elogios por parte dos seguidores, que não pouparam comentários sobre a escolha da atriz. Entre as mensagens destacam-se frases como «Obra de arte», «É lindo», «Não vais superar, se bem te conheço! Ahaha», «Preciso dele AGORA», «Maravilhosa» e ainda «Que INCRÍVEL ».

Mais uma vez, Marta Melro conquistou os fãs com a sua espontaneidade e autenticidade, mostrando um lado divertido e descontraído que tanto a caracteriza. Entre brincadeiras sobre um possível casamento e muitos elogios ao visual escolhido, a atriz voltou a provar que continua a ser uma das figuras públicas mais acarinhadas pelos portugueses.

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