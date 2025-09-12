«Não me liguem, não esperem que responda a mensagens»: Marta Melro vive dia caótico e tem um motivo

A atriz Marta Melro vive atualmente um momento especial na sua carreira, ao estrear-se numa nova produção da peça “Monólogos da Vagina”, onde divide o palco com Maria Sampaio e Olívia Ortiz. A estreia aconteceu na passada quinta-feira, 11 de setembro, e marcou o início de uma série de espetáculos que prometem emocionar e fazer refletir o público.

Apesar da sua vasta experiência profissional, com mais de duas décadas de carreira, Marta não escondeu a ansiedade sentida antes da estreia. Através de uma partilha feita na sua conta de Instagram, revelou o seu verdadeiro “estado de nervos” no dia em que voltou a enfrentar o público numa peça de grande exigência emocional: «Dia de estreia ... Não me liguem, não esperem que responda a mensagens, não tentem marcar coisas ou esperem que os meus neurónios sejam coerentes. Eles estão demasiado ocupados a tentar sobreviver sem oxigénio porque fico em apneia. Estômago embrulhado! É daqueles dias em que penso: o que é que me passou pela cabeça quando escolhi esta profissão? Seria de esperar que com mais de 20 anos de profissão isto passasse ... Não passa! 🥺🤭🤢 Apesar de tudo isto, estou feliz 😂 Internem-me!»

Este testemunho sincero evidencia que, para além da experiência acumulada, o respeito pelo palco e a responsabilidade perante o público continuam a ser sentimentos presentes no percurso da atriz. A sua estreia em “Monólogos da Vagina” representa não só um novo desafio artístico, mas também uma forma de se reinventar e explorar diferentes dimensões da sua arte. A peça, conhecida mundialmente pelo impacto cultural e social que tem gerado, ganha assim nova vida em Portugal, agora com Marta Melro como uma das protagonistas.

A partilha de Marta deixou evidente que o nervosismo é parte integrante do processo criativo, e que é exatamente essa vulnerabilidade que lhe permite entregar-se com total autenticidade ao público. Juntamente com as suas colegas de palco, Marta marcou presença no programa Dois às 10, onde revelou todos os detalhes sobre a peça e partilhou experiências e curiosidades dos bastidores.

