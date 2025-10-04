«Já tinha a língua afiada...»: Marta Melro encontra relíquia do passado

Marta Melro, atriz de 40 anos e mãe da pequena Aurora, é conhecida não apenas pelo seu talento, mas também pela forma como partilha momentos da vida pessoal e profissional nas redes sociais. Genuína, descontraída e sempre bem-disposta, a atriz tem vindo a conquistar seguidores pela autenticidade com que aborda os mais diversos temas.

Desta vez, a atriz decidiu abrir a sua caixa de memórias e partilhar com os fãs uma verdadeira relíquia: uma entrevista feita há cerca de vinte anos. Surpreendida pelo registo da sua versão mais jovem, Marta não resistiu a comentar com humor: "Por causa de um trabalho, fui buscar a caixa de memórias onde guardei relíquias das últimas décadas e dei de caras com isto! Uma entrevista com 20 anos... a minha versão bebé já tinha a língua afiada! 😂🤭"

A notícia em questão remonta à altura em que Marta Melro dava vida a Xana, nos “Morangos com Açúcar”, durante as temporadas de 2004/2005. Um papel que marcou o início da sua carreira televisiva e que rapidamente a tornou uma das figuras mais acarinhadas do público.

Na entrevista, Marta mostrava já uma personalidade forte, sem receio de afirmar que “carinhas bonitas não devem sobrepor-se ao talento”, revelando a mesma frontalidade e clareza que ainda hoje a caracterizam.

Reveja aqui uma das entrevistas mais recentes da atriz no programa Bom Dia Alegria:

Com esta partilha, a atriz não só reviveu um momento especial do seu percurso, como também mostrou aos fãs que, mesmo duas décadas depois, continua a ser a mesma mulher autêntica e destemida que sempre conquistou palco e ecrã.

