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“Chorando o tempo inteiro”: Marta Melro em lágrimas num momento marcante da filha

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 0min
“Chorando o tempo inteiro”: Marta Melro em lágrimas num momento marcante da filha - TVI

De coração cheio a atriz faz desabafo emotivo.

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A atriz Marta Melro viveu recentemente um momento de grande emoção ao assistir ao primeiro espetáculo escolar da filha, Aurora, nascida a 1 de agosto de 2022, fruto do anterior relacionamento com o músico e ator Paulo Vintém.

A pequena Aurora tem sido, ao longo dos últimos anos, uma presença frequente nas redes sociais da atriz, que gosta de partilhar com os seguidores alguns momentos do crescimento da filha. Marta Melro já revelou, em várias ocasiões, que a menina herdou o seu forte sentido de humor, expressividade e espírito crítico, características que acabam por marcar o quotidiano da filha.

Desta vez, a atriz fez questão de partilhar um episódio particularmente emotivo: o primeiro espetáculo escolar de Aurora. Visivelmente sensibilizada, Marta descreveu a experiência com humor e sinceridade, confessando que acabou por se emocionar durante toda a apresentação.

“Foi o primeiro espetáculo da minha filha na escola ... eu em TPM... chorando o tempo inteiro mesmo quando não era a minha filha, por ver o nível de amor, beleza e cuidado que foi colocado ali... e quando foi a minha ... pronto... baba e ranho! Para fechar em beleza, birras daquelas que levam um santo aos arames! Resumindo ... preciso de uma sesta”, escreveu a atriz, numa partilha que rapidamente gerou reações de carinho por parte dos seguidores.

O momento acabou por evidenciar não só a forte ligação entre mãe e filha, mas também a forma leve e transparente com que Marta Melro aborda a maternidade, mostrando tanto os momentos ternos como os mais desafiantes do dia a dia.

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