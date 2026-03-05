Marta Melro emociona com declaração de amor inesperada: «A cola e o colo que tudo une»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 28min
Marta Melro emociona com declaração de amor inesperada: «A cola e o colo que tudo une» - TVI



A atriz Marta Melro, de 39 anos, voltou a emocionar os seguidores nas redes sociais ao partilhar uma declaração de amor profunda e inspiradora, que rapidamente conquistou a atenção de quem a acompanha diariamente. Conhecida pelo seu sentido de humor, pela autenticidade e pela relação próxima que mantém com o público, a atriz decidiu desta vez abrir o coração para assinalar uma data muito especial: o aniversário da sua mãe.

Para celebrar o momento, Marta Melro publicou várias fotografias ternurentas da mãe ao lado da neta Aurora, de quatro anos, fruto da relação da atriz com Paulo Vintem. As imagens mostram momentos de cumplicidade entre avó e neta, reforçando o papel fundamental que a família tem na vida da atriz.

Na legenda da publicação, Marta Melro deixou uma mensagem carregada de emoção, onde descreve a mãe como uma presença essencial na sua vida e também na da pequena Aurora: “Ela… a cola e o colo que tudo une! A minha mamã. A minha guia, a minha base, pele da minha pele e da minha filha. A melhor avó que qualquer mãe poderia desejar. A que respeita, a que acolhe, a que acrescenta. A que me planta trevos e me chama sempre a sorte, mesmo sabendo que ela não vem de quem não a faz. Cheira a café e Lúcia Lima. A melhor contadora de histórias, a cana rachada que sabe todas as músicas e quando não sabe inventa, enquanto a minha filha não se dá por satisfeita. Das que sempre esteve à frente do seu tempo, das que não aceitou convenções ou gavetas. Mantenho como meta como mulher e como mãe ser-lhe parecida e merecida. Parabéns mamã, parabéns minha casa. ❤️”

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações e comentários emocionados, com muitos seguidores a destacarem a beleza da homenagem e a forte ligação entre as três gerações da família. Entre as mensagens, foi possível ler: “Parabéns, um dia muito feliz para vocês com muita saúde, paz e amor”, “Fotos lindas! Um gesto gigante da filha que reconhece o valor de quem sempre deu tudo o que podia” ou ainda “Tão bom este amor e ligação especial”.

Também Paulo Vintem reagiu à publicação, deixando simplesmente corações nos comentários, num gesto que não passou despercebido aos fãs.

Com esta partilha, Marta Melro voltou a mostrar o lado mais íntimo e familiar da sua vida, celebrando o amor entre mãe, filha e neta e reforçando a importância das raízes e das relações que atravessam gerações. Para muitos seguidores, tratou-se de uma das declarações mais bonitas e genuínas feitas pela atriz nas redes sociais.

