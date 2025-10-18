Marta Melro partilha desabafo emotivo: «Olhei para o espelho de manhã e senti-me feiae»

Marta Melro partilha desabafo emotivo: «Olhei para o espelho de manhã e senti-me feiae» - TVI

A atriz partilhou um texto sincero sobre um dia difícil e o equilíbrio entre a maternidade e a profissão.

Marta Melro partilha desabafo emotivo

Marta Melro partilhou um desabafo nas redes sociais, onde refletiu sobre um dia particularmente cansativo e emocional. A atriz começou por confessar que «hoje não foi um dia fixe», descrevendo como se sentiu esgotada e sem tempo para descansar. «Acordei, olhei para o espelho de manhã e senti-me feia, com os sinais estampados de quem não tem descansado ou relaxado o que deveria», escreveu.

Na mesma mensagem, Marta revelou ter passado dias desafiantes, tanto a nível pessoal como familiar, referindo-se também à filha Aurora. «Na última semana a minha filha esteve particularmente desafiante e hoje, quando a deixei na escola, foi um misto de saber que ia ficar cheia de saudades com "estou prestes a rebentar"», partilhou.

Apesar do cansaço, a atriz sublinhou o amor que sente pelo trabalho e o privilégio de poder emocionar o público. «Chega a hora de me preparar para subir ao palco e penso: hoje não vai ser fácil! Passados cinco minutos isso desaparece. Tenho o privilégio de ter uma profissão que me permite fazer os outros rir e rir de mim mesma, e emocionar-me e emocionar os outros», confessou.

Marta terminou a publicação com uma nota de gratidão: «Tenho muita sorte por conseguir trabalhar sem fingir e com a felicidade de quem acabou de começar. Sinto-me grata por isso e por tantas outras coisas. No entanto, hoje não foi um dia fixe, e está tudo bem!»

Uma partilha honesta e inspiradora que mostra o lado mais humano da artista e a força com que enfrenta os desafios do dia a dia.

Marta Melro partilha desabafo emotivo: «Olhei para o espelho de manhã e senti-me feiae»

