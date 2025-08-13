Mini personal trainer: Filha de atriz inspira mãe a correr para o ginásio

Mini personal trainer: Filha de atriz inspira mãe a correr para o ginásio

Uma verdadeira inspiração

Marta Melro gerou sorrisos (e alguma inspiração) aos seguidores ao partilhar um momento hilariante e ternurento protagonizado pela filha, Aurora. Nos stories do Instagram, a atriz revelou um vídeo recebido da escola, onde a filha, de apenas três anos, surge em cima de um pneu, a liderar uma sessão de exercício físico com os amigos no recreio da escola.

«Eu com preguiça de ir treinar e recebo este vídeo da minha filha na escola a pôr os amigos todos a treinar. Senti vergonha e fui treinar», confessou Marta Melro, divertida com a determinação da filha. Num registo ainda mais cúmplice, a atriz deixou um conselho meio sério, meio a brincar: «Não levem os vossos filhos treinar convosco porque depois dá nisto».

Aurora é fruto da relação de Marta Melro, de 40 anos, com o cantor Paulo Vintém. Recentemente, viajaram para Djerba, na Tunísia, para celebrar o terceiro aniversário da filha, aproveitando as águas quentes e a tranquilidade da ilha.

O vídeo partilhado só prova que por vezes se invertem os papéis: desta vez, foi a filha a motivar a mãe a calçar as sapatilhas e a ir treinar.

Entre risos e mensagens de carinho, os seguidores de Marta Melro não resistiram a comentar a “mini personal trainer”, elogiando a alegria e iniciativa da pequena. Mais do que um momento engraçado, a partilha acabou por mostrar que, muitas vezes, as grandes lições vêm dos mais pequenos.

