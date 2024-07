Marta Melro ensina a receita perfeita para os dias de verão. É rápida, fresca e saudável!

Esta quarta-feira, 10 de julho de 2024, Marta Melro recorreu à sua conta de Instagram para partilhar uma receita sem açúcar e fresca para os dias mais quentes.

«Fica a sugestão para outros pais “tolinhos” e cheios de “modernices” como eu que não dão açúcar às suas crias. Também é maravilhoso para os que dão porque este geladinho de extrema dificuldade e com imensos ingredientes faz a delícia de qualquer um nestes dias de calor e porque cada um faz o que acha melhor na sua casa 😊.Por aqui preferimos com framboesas frescas e meia banana ( congelados depois ) mas como não tínhamos fizemos com amoras congeladas», começou escrever.

Curioso com a receita? A artista explicou tudo:

«- Fruta congelada, qualquer uma serve ( cerca de 250g)

- 1 iogurte natural

- triturar 15s , baixar com a espátula o que fica nas paredes do copo e voltar a triturar mais 10s

- executar todas os passos rapidamente antes que a cria coma os ingredientes e vos mande sentar para comer»

Tal como se pode ver no vídeo, Marta Melro contou com a ajuda da filha para preparar esta receita saudável, rápida e fresca. Aurora, que é fruto da relação já terminada com Paulo Vintém, completa dois anos de vida no dia 1 de agosto de 2024.