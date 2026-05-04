Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Foi um ícone em «Morangos com Açúcar». Agora, aos 40 anos, está mais sensual do que nunca

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:16
Foi um ícone em «Morangos com Açúcar». Agora, aos 40 anos, está mais sensual do que nunca - TVI

A atriz continua a somar elogios.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Marta Melro está no Senegal e, poucas horas depois de aterrar, mostrou-se rendida ao destino e à organização da viagem, feita em cima da hora com a ajuda de Natalie Lopes.

A actriz partilhou nas redes sociais uma imagem da chegada ao Senegal com uma mensagem cheia de entusiasmo: «Senegal só chegamos há umas horas e já te temos no ❤️! @lopesnatalie só tu para alinhares em tratar desta viagem com 3 dias de antecedência 😂🙌🏽». A publicação mostra o espírito descontraído com que Marta vive esta escapadinha.

Entre paisagens exóticas, calor e novidade, a viagem parece estar a correr de feição à atriz, que se mostrou logo apaixonada pelo destino. A cumplicidade com Natalie Lopes ficou também bem patente na legenda, onde Marta agradece a rapidez e a disponibilidade da amiga para organizar tudo.

A aventura no Senegal começou há pouco, mas já promete vários momentos dignos de registo. Também alguma caras conhecidas se queixaram, em tom de brincadeira por não estarem na viagem, como Rita Pereira ("Teria ido convosco!!! 😩🤌🏾🤌🏾🤌🏾") e Fernanda Serrano ("eu também teria ido! Se avisassem… com três minutos de antecedência, íamos! 🤭").

Recorde que Marta Melro deu vida a Sofia em «A Fazenda»:

Relacionados

«Tens de lidar com isso»: Marta Melro faz revelação inesperada sobre a filha Aurora

Marta Melro mostra noite ousada e revela detalhes atrevidos: «Não se acanhem»

Marta Melro diverte-se numa noite atrevida no restaurante onde Ana, do “Secret Story”, trabalha em lingerie

«Já bem grávida...» Marta Melro deixa todos boquiabertos com foto inesperada

Marta Melro emociona com declaração de amor inesperada: «A cola e o colo que tudo une»

“Estava na hora!”: Marta Melro surpreende fãs com transformação radical

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

“O peso do julgamento”: O desabafo emocionante de Marta Melro que está a tocar milhares de mães

«Uma crise de autoestima»: Marta Melro faz confissão sobre o passado

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: António morre?

Terra Forte
Ontem
1

Vem aí em «Amor à Prova»: David vai viver para casa de pessoa inesperada

Amor à Prova
sex, 1 mai
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Conversa de David deixa Amália à beira de um colapso

Amor à Prova
ter, 27 jan
3

Exclusivo «Amor à Prova»: André é raptado

Amor à Prova
Ontem
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos já pode ser operado e o dinheiro vem de alguém inesperado

Amor à Prova
Hoje
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Todos descobrem que Sara se aliou a Tomás para Cris ser acusado de sequestro

Amor à Prova
ter, 31 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: António morre?

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: André é raptado

Amor à Prova
Ontem

Foi um ícone em «Morangos com Açúcar». Agora, aos 40 anos, está mais sensual do que nunca

Hoje

Rosa Bela e Carlos Areia enfrentam fase dolorosa: «Precisámos desse tempo de silêncio»

Queridos Papás
Hoje

De ir às lágrimas: Inês Aires Pereira revela detalhe comovente do filho recém-nascido

Hoje

Bomba em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e encurrala Cobra

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

O amor está no ar: há um novo casal na televisão e promete dar que falar

Terra Forte
Hoje

Foi um ícone em «Morangos com Açúcar». Agora, aos 40 anos, está mais sensual do que nunca

Hoje

«Encontrar sempre espaço para achar que estamos gordas»: o desabafo desta atriz famosa é o 'espelho' de muitas mulheres

Hoje

A foto perfeita desta apresentadora escondia algo: «A verdade é que estava com medo»

Hoje

Carlos Areia e Rosa Bela estão de luto: «Não sabemos seguir»

Queridos Papás
Hoje

Mickael Carreira surpreende com revelação sobre a mãe e gera milhares de reações

Hoje
Mais Fora do Ecrã