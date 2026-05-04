Foi um ícone em «Morangos com Açúcar». Agora, aos 40 anos, está mais sensual do que nunca

Marta Melro está no Senegal e, poucas horas depois de aterrar, mostrou-se rendida ao destino e à organização da viagem, feita em cima da hora com a ajuda de Natalie Lopes.

A actriz partilhou nas redes sociais uma imagem da chegada ao Senegal com uma mensagem cheia de entusiasmo: «Senegal só chegamos há umas horas e já te temos no ❤️! @lopesnatalie só tu para alinhares em tratar desta viagem com 3 dias de antecedência 😂🙌🏽». A publicação mostra o espírito descontraído com que Marta vive esta escapadinha.

Entre paisagens exóticas, calor e novidade, a viagem parece estar a correr de feição à atriz, que se mostrou logo apaixonada pelo destino. A cumplicidade com Natalie Lopes ficou também bem patente na legenda, onde Marta agradece a rapidez e a disponibilidade da amiga para organizar tudo.

A aventura no Senegal começou há pouco, mas já promete vários momentos dignos de registo. Também alguma caras conhecidas se queixaram, em tom de brincadeira por não estarem na viagem, como Rita Pereira ("Teria ido convosco!!! 😩🤌🏾🤌🏾🤌🏾") e Fernanda Serrano ("eu também teria ido! Se avisassem… com três minutos de antecedência, íamos! 🤭").

Recorde que Marta Melro deu vida a Sofia em «A Fazenda»: